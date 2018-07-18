Устойчивость к антибиотикам угрожает планете

Британские исследователи выяснили, что грибковые инфекции уносят больше жизней, чем рак молочной железы и малярия. Помимо этого, по их данным, смертность от болезней, вызванных грибками, сравнима со смертностью от туберкулеза и СПИДа.

Ученые предсказали скорую и неизлечимую эпидемию>>>

Согласно выводам специалистов, грибок вскоре может превратиться в подобие устойчивых к антибиотикам "супербактерий" и приобрести невосприимчивость к противогрибковым препаратам, которыми нередко злоупотребляют в медицине и сельском хозяйстве.