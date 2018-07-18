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Устойчивость к антибиотикам угрожает планете

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Из-за бесконтрольного приема антибиотиков в человеческом организме вырабатывается устойчивость к ним.

Антибиотик

Британские исследователи выяснили, что грибковые инфекции уносят больше жизней, чем рак молочной железы и малярия. Помимо этого, по их данным, смертность от болезней, вызванных грибками, сравнима со смертностью от туберкулеза и СПИДа.

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Согласно выводам специалистов, грибок вскоре может превратиться в подобие устойчивых к антибиотикам "супербактерий" и приобрести невосприимчивость к противогрибковым препаратам, которыми нередко злоупотребляют в медицине и сельском хозяйстве.

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Теги:
вред, польза, антибиотики, Медицина и здоровье
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