Сенсация по-молдавски: разгадана тайна строительства пирамид

Египетские пирамиды построили молдаване? Почему бы и нет? Представляем ироничный взгляд Sputnik на то, кто же на самом деле построил египетские пирамиды.
Представляем ироничный взгляд Sputnik на то, кто же на самом деле построил египетские пирамиды.
Египетские пирамиды построили молдаване? Почему бы и нет? Представляем ироничный взгляд Sputnik на то, кто же на самом деле построил египетские пирамиды.
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Европейский суд по правам человека постановил, что Словения нарушила права литовца, предоставив ему на суде русскоязычного переводчика.
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