Прибавка к пенсии по-молдавски: не до жиру, быть бы живу

В октябре пенсионерам Молдовы повысили пенсии более, чем на 300 леев. Индексация проведена для пенсий, которые были назначены с 1 января 2014 года по 31 марта 2017 года (с учетом доходов, полученных после 1 января 1999 года). Расходы на увеличение пенсий составят около 90 миллионов леев.

По последним подсчетам, на начало 2018 года в Молдове проживало 629 тысяч жителей в возрасте 60 лет и старше, что составляет 17,7% от общей численности населения. Год назад это число равнялось 609,3 тысячи (17,2%). Такие данные приводит Национальное бюро статистики Молдовы. Также они сообщают, что около 60% из общей численности пожилых людей составляют женщины, 56,6% проживают в сельской местности. В зависимости от возраста каждый третий житель имеет 60-64 года, а 13,2% населения республики составляют люди старше 80 лет.