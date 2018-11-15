Отопительный сезон в Кишиневе глазами жителей столицы

В октябре пенсионерам Молдовы повысили пенсии более, чем на 300 леев. Индексация проведена для пенсий, которые были назначены с 1 января 2014 года по 31 марта 2017 года (с учетом доходов, полученных после 1 января 1999 года). Расходы на увеличение пенсий составят около 90 миллионов леев.