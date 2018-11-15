Отопительный сезон в Кишиневе глазами жителей столицы

Первыми к отоплению были подключены школы, больницы и интернаты, затем — государственные учреждения.
Предприятие "Termoelectrica" обеспечивает теплом около 4,5 тысяч зданий, из которых большая часть — это жилые блоки.
В Кишиневе стартовал отопительный сезон, однако у жителей столицы из-за стоимости коммунальных платежей двоякое к нему отношение: представляем ироничный взгляд Sputnik на этот феномен.
Первыми к отоплению были подключены школы, больницы и интернаты, затем — государственные учреждения.
Предприятие "Termoelectrica" обеспечивает теплом около 4,5 тысяч зданий, из которых большая часть — это жилые блоки.
Представляем ироничный взгляд художника Sputnik на экономические реалии нашей страны.
В октябре пенсионерам Молдовы повысили пенсии более, чем на 300 леев. Индексация проведена для пенсий, которые были назначены с 1 января 2014 года по 31 марта 2017 года (с учетом доходов, полученных после 1 января 1999 года). Расходы на увеличение пенсий составят около 90 миллионов леев.
Представляем ироничный взгляд художника Sputnik на демографическую ситуацию в нашей стране.
Представляем ироничный взгляд Sputnik на то, кто же на самом деле построил египетские пирамиды.
Временные неудобства: несколько маршруток в столице изменят привычный маршрут. О каких микроавтобусах идет речь?
Совсем скоро в парламенте представят отчет по поводу отношений фонда "Открытый диалог" с некоторыми политическими партиями республики.
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В Литве решили наградить группу бывших "лесных братьев" премией Свободы.
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В Беларуси заблокировали 37 сайтов из-за размещенной на них информации о продаже наркотиков и психотропных веществ.
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В Таджикистане 16 ноября официально запустят Рогунскую ГЭС. Старт работе первого агрегата станции даст президент республики Эмомали Рахмон
В Ташкенте презентовали новый сервис "Яндекс. Махалля" — аналог российской локальной соцсети "Яндекс район".
Пограничники в Южной Осетии задержали гражданина республики, пытавшегося нелегально вывезти в Грузию более центнера красной икры.
Москва оценила талант рижской писательницы Далии Трускиновской и присудила ей престижную премию за развитие фантастической литературы.
В Литве решили наградить группу бывших "лесных братьев" премией Свободы.
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