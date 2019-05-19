Веселые приключения колорадского жука в Молдове

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Представляем ироничный взгляд художника Sputnik на урожай картофеля в нашей стране.
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Уход молодых людей в теневой сектор экономики и массовый отток трудоспособного населения за границу вскоре могут привести к тому, что пожилые люди в Молдове и вовсе останутся без средств к существованию.
Водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, будут лишать прав и штрафовать на сумму от 17,5 тысяч до 25 тысяч леев.
В Кишиневе стартовал отопительный сезон, однако у жителей столицы из-за стоимости коммунальных платежей двоякое к нему отношение: представляем ироничный взгляд Sputnik на этот феномен.
Представляем ироничный взгляд художника Sputnik на экономические реалии нашей страны.
Результаты зрительского голосования и оценки молдавского жюри в финале "Евровидения-2019" кардинально отличаются.
Оптимистичное начало года — показатели в транспортной отрасли демонстрируют рост по сравнению с прошлым годом.
Соответствующее соглашение ратифицировано Национальным собранием Республики Беларусь.
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