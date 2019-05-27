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Вопрос на засыпку - почему молдаване такие худые и бедные

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Представляем взгляд художника Sputnik на то, почему жители Молдовы считаются одними из самых худых в мире.

Худые и Бедные

ВОЗ опубликовала список стран, где люди больше всего страдают от ожирения (были изучены 53 страны мира). Согласно исследованиям, проблема лишнего веса у населения затронула нашу республику значительно меньше, чем многие страны мира.

Золотые слитки
© Sputnik / Павел Лисицын
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По этому показателю Молдова с 18,9% людей, страдающих ожирением, занимает второе место в Европе, уступая только Боснии и Герцеговине.

Больше всего людей, не знающих о проблеме лишних килограммов, проживает в Азии. Страной, где проживает наибольшее количество людей с избыточным весом, признана Турция - 32,1%, следом - Мальта с 28,9%, закрывает тройку "самых толстых стран" Великобритания, где ожирением стпрадают 27,8% населения.

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Ранее МВФ подготовило рейтинг самых бедных стран Европы по состоянию на 2018 год. Международный валютный фонд проанализировал экономику стран Старого Света по величине ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности, на душу населения.

Самой бедной страной Европы оказалась Молдова. Чуть богаче ее — Украина, Армения и Грузия. Более состоятельно живут страны Балканского полуострова: Албания, Босния и Герцеговина, Македония и Сербия. На девятом и десятом местах с конца расположились Азербайджан и Черногория.

Не так давно молдавская официальная статистика объявила годовые данные уровня доходов и расходов населения.

Новострой
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В 2018 году располагаемые доходы населения составили в среднем на одного человека в месяц 2383,1 леев, что на 6,2% больше, чем в 2017 году.

В реальном выражении доходы населения увеличились на 3,1%. Уже традиционно для экономики потребления размер расходов чуть выше. Расходы населения в 2018 году составили в среднем на одного человека в месяц 2407,9 леев, увеличившись на 7%, по сравнению с 2017 годом.

Большая часть доходов жителей Молдовы по-прежнему уходит на еду (более 40%), что в структуре потребительской корзины является не самым хорошим признаком благополучия. Деньги в 43,7% случаев поступают из заработной платы, на втором месте - социальные пособия.

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Теги:
статистика, жители, Молдова
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