Четверка обреченных: спиннеры, биткоин, Илон Маск и госдолг США

Жизненный цикл спиннеров близится к своему логическому завершению. Хоть к нам и приходят еще периодически горячие новости об этом устройстве, однако даже играющие со спиннером космонавты не в силах изменить очевидного: интерес широкой публики к бесполезной игрушке проходит.

Причина проста: популярность спиннеров строилась исключительно на моде, а мода такого рода очень скоротечна. Вчера — ловцы покемонов, сегодня — спиннеры, завтра появится еще какое-нибудь модное баловство.

Готовится покинуть нас и большой биткоин. Как уже неоднократно предсказывалось многими экспертами, центробанки начали потихоньку приручать криптовалюты, не отказываясь от них полностью, но подчиняя технологию блокчейн интересам государственного бюджета и экономики в целом — проще говоря, выпуская "криптоюани" и тому подобные контролируемые инструменты.

Есть и еще одна причина, по которой эксперты не верят в будущее "ничейных" криптовалют. Опытные люди с печальной улыбкой узнавания читают новости про, например, нидерландца, продавшего все свое имущество за несколько сотен тысяч долларов и вложившего все деньги в биткоины. Он наивно надеется через пару лет продать подорожавшие биткоины и выручить достаточно денег, чтобы дать образование дочерям.

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Аналогичным образом в XVII веке жители Нидерландов продавали свои дома, чтобы купить на них луковицы тюльпанов, а в XX веке уже россияне продавали свои квартиры, чтобы приобрести побольше акций АО "МММ".

Чудес не бывает — пирамиды не растут до небес. Как тюльпаномания, так и все остальные биржевые пузыри с финансовыми пирамидами заканчивали одинаково — убедительным крахом. На рубеже тысячелетий, когда акции IT-компаний дорожали сверх всякой меры, некоторые эксперты пытались было утверждать, будто "найдена новая парадигма", которая позволит пузырям не лопаться, однако крах доткомов 2001 года разрушил все их надежды.

© AFP/ VALERIE KUYPERS Можно ли в Молдове "вырастить" биткоины

Нет оснований полагать, что пузырь биткоина станет первым прочным пузырем в истории. Реальная применимость биткоина относительно невелика: если убрать спекулятивную составляющую, мы увидим, что биткоин по-настоящему нужен только выводящим капиталы китайцам и тому подобным нарушителям закона. Это слишком маленькая база, чтобы биткоин стоил так дорого, как сейчас.

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По аналогичной схеме построен и бизнес Илона Маска. Сейчас "Теслу" лихорадит, на фабрике идут массовые увольнения во всех эшелонах, "Модель 3" приходится собирать чуть ли не вручную, а убыточность компании держится на стабильно высоком уровне.

Если судить не по восторженным публикациям в СМИ и не по текущей стоимости акций, мистера Маска ожидает довольно грустный финансовый финал: все его действия не имеют экономического смысла, он стабильно работает "в минус". Если только власти США не захотят подарить Илону Маску огромное количество денег, его история закончится неизбежным банкротством.

В тот же скорбный ряд можно поставить и госдолг США. Суровые факты никак нельзя обойти при помощи искрометных острот и веселых картинок — долг США быстро растет, при этом он уже сейчас настолько велик, что никаких шансов отдать его без девальвации доллара у Америки нет. Можно сколько угодно рассказывать, что "всем все платится" и "система непоколебима", однако финал опять-таки выглядит совершенно неизбежным. Рано или поздно Штатам придется или объявлять дефолт, или включать гиперинфляцию доллара, или делать и то и другое одновременно.

Как видите, все четыре явления — спиннеры, биткоин, проекты Илона Маска и госдолг США — функционируют по одной и той же схеме: на песке выстроен внушительных размеров замок, вокруг которого ходят восторженно восклицающие блогеры с журналистами…

Знаете, коллеги, я люблю фантастику. Я был бы весьма рад поверить в светлое будущее всех этих замков-без-фундамента — распродать имущество, вложиться в биткоин и расслабиться, наблюдая за могучей американской экономикой, порождающей летящих на Марс частников-энтузиастов.

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К сожалению, большое количество набитых шишек и долгий опыт бизнесмена доказали мне, что доверчивость — плохая стратегия. Нельзя закрывать глаза и затыкать уши, игнорируя слабые места в модных проектах. Реальность все равно находит в итоге всех, кто от нее прячется, причем делает это самым бесцеремонным образом.