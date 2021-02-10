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Проект Ты супер!

Анкета участника кастинга проекта "Ты супер! 60+" (для Молдовы)

© Sputnik / Евгений Биятов
Конкурсы
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Тема:
Конкурс НТВ и Sputnik "Ты супер!" (142)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/konkursi/20210210/33572041/anketa-uchastnika-kastinga-proekta-ty-super-60-plyus.html

НТВ и информационное агентство и радио Sputnik объявляет о начале кастинга нового сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" для еще одной уязвимой категории – одиноких пенсионеров. Чтобы принять участие в кастинге, нужно заполнить размещенную ниже анкету.

Напоминаем вам, что помимо заполнения анкеты, также необходимо:

  • Снять видео (можно на обычный мобильный телефон), в котором участник кастинга кратко рассказывает о себе (фамилия и имя, возраст, город и статус). Например: "Я Иван Иванович Иванов, живу в Новых Аненах. Мне 60 лет. Пою с 10 лет. Далее - немного рассказать о себе". Прикрепить видео к заявке.
  • Сделать видеозапись исполнения песни, лучше нескольких песен. Можно прислать записи выступлений, снятых на конкурсах. Прикрепить видео к заявке.
  • Отправить подготовленные видео (представление участника и его песни - не менее двух) по адресу konkurs@sputnik.md. Укажите в теме письма: "Заявка на проект "Ты супер! 60+" от (фамилия и имя кандидата)". Если видеозаписи имеют большой объем, их можно загрузить на виртуальный диск в сети Интернет (Яндекс Диск, Google Drive, Mail.ru Облако и т. д.). В этом случае важно переслать на e-mail konkurs@sputnik.md ссылки на размещенные видео. В письме также необходимо указать город и возраст участника, обязательно контактный номер мобильного телефона и адрес электронной почты, чтобы мы могли связаться с Вами, если материалы не открываются.

Получить дополнительную информацию о проекте и об участии в конкурсе представителей из Молдовы можно по адресу konkurs@sputnik.md или телефону (+373 22) 358-141 (Республика Молдова).

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Тема:
Конкурс НТВ и Sputnik "Ты супер!" (142)


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