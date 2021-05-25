Анкета участника кастинга пятого сезона проекта "Ты супер!" (для Молдовы)

НТВ и Sputnik объявляют о старте кастинга V сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей, и детей из многодетных семей. Чтобы принять участие в кастинге, нужно заполнить размещенную ниже анкету и прислать видео.

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Напоминаем вам, что помимо заполнения анкеты, также необходимо:

Снять видео (можно на обычный мобильный телефон), в котором участник кастинга кратко рассказывает о себе (фамилия и имя, возраст, город и статус: проживаю в детском доме/интернате/приемной семье/под опекой/в многодетной семье). Например: "Я Марина Русу, живу в Кишиневе под опекой бабушки. Мне 10 лет. Пою с семи лет". Далее немного о себе. Прикрепить видео к заявке.

Подготовить видеозапись исполнения песни (или нескольких песен) или можно предоставить видео, сделанные на вокальных конкурсах. Прикрепить видео к заявке.

Отправить подготовленные видео (представление участника и его песни - не менее двух) по адресу konkurs@sputnik.md. Укажите в теме письма: "Заявка на проект "Ты супер!" от (фамилия и имя кандидата)". Если видеозаписи имеют большой объем, их можно загрузить на виртуальный диск в сети интернет (Яндекс Диск, Google Drive, Mail.ru Облако и т.д.). В этом случае важно переслать на e-mail konkurs@sputnik.md ссылки на размещенные видео. В письме также необходимо указать город и имя участника, обязательно контактный номер мобильного телефона представителя ребенка и адрес электронной почты, чтобы мы могли связаться с Вами, если материалы не открываются.

Получить дополнительную информацию о проекте и об участии в конкурсе представителей из Молдовы можно по адресу konkurs@sputnik.md или телефону (+373 22) 358-141 (Республика Молдова).

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