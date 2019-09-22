Не надо нам ваших японий: жители Курил хотят оставаться в России

Отдавать или не отдавать Курилы? Что жители островов думают о территориальных претензиях Японии и японских туристах

Когда в России или за ее пределами вспоминают о Курилах, то чаще всего это происходит в связке с Японией, с ее территориальными претензиями. А как относятся к японцам сами курильчане и как они отвечают на вопрос: отдавать или не отдавать острова?

Друг-самурай

Бытовое отношение к японцам пусть и несколько настороженное, но дружелюбное. Да и не может оно быть другим, когда на кладбище города Курильска рядом — и японские, и русские могилы. Кладбищенские работники ухаживают за всеми памятниками.

"С Японией у нас мирные дружеские отношения по безвизовому обмену. Раз в год чартером привозят группы. Это между нами дружба", — рассказывает Ольга, главный редактор итурупской газеты "Красный маяк".

© Sputnik / Кладбище на Итурупе

Жители Курил хорошо знают своих южных соседей. Многие местные сами бывали у них в гостях (военных в Японию не выпускают. — Прим. Sputnik), а у курильских детей есть возможность учить японский язык. Приезжающие на острова японские делегации в рамках культурной программы заходят в дома к курильчанам: они пьют чай, общаются через переводчика. Хотя нужен ли этот переводчик? Среди японских гостей кто-то обязательно знает русский язык.

"Все они понимают. По глазам видно — понимают, — говорит нам водитель Альберт по дороге на вулкан Баранского. — Пьют, кстати, похлеще наших. Пока с ног не упадут. Хотя сколько тем японцам надо, всего ничего".

Сегодня контактов курильчан с "самураями" — как в шутку называют японцев жители островов — поубавилось. "Раньше ездили по безвизу каждые два месяца. Теперь — один-два раза в год", — с некоторой грустью сообщает Альберт. Сам он лечился в японской больнице по программе администрации.

"Бывало всякое. У меня под окнами стояли четверо японцев, кричали: Русские — домой! Русские — домой. Есть агрессивно настроенные к нам. Случались и драки, и поножовщина. Но в целом ребята нормальные, хотя и браконьерствуют в наших водах".

© Sputnik / По пути с Кунашира на Шикотан на плашкоуте "Дружба"

Южно-Сахалинск, Итуруп, Кунашир, Шикотан — "японское присутствие" видно невооруженным глазом. Шрифты-иероглифы на вывесках магазинов, торгующих японскими продуктами — что-то действительно привезли от соседей, остальное — не более чем маркетинг. Кафе, стилизованные под японский быт. Дома дружбы русского и японского народов. Экспозиции в музеях, праворульные "тойоты".

Что говорить, если и плашкоут с символическим именем "Дружба", на котором мы шли с Кунашира на Шикотан, — подарок японцев.

Не надо нам ваших японий

Дружественные панегирики в адрес "самураев" заканчиваются, когда мы спрашиваем собеседников-курильчан о территориальной принадлежности островов.

Улыбки уходят с лиц. Тема чувствительная, пусть сам вопрос в их глазах и не имеет права на постановку.

"Здесь живут люди с корнями, в третьем поколении. Никакой японец-самурай никогда их отсюда не выгонит, — говорит, немного повысив голос, главред "Красного маяка" Ольга. — Мы будем в России. Это однозначная позиция. Результаты Второй мировой для курильчан неоспоримы".

© Sputnik / Шикотан - начало России

И действительно: иного мнения за две недели пребывания на островах услышать не удалось.

Пожалуй, главная характеристика курильчанина — это патриотизм. Патриотизм "малый" и "большой" — сначала по отношению к острову, потом — к стране.

Здесь, за семь тысяч километров от Москвы, на самых восточных рубежах, фактически на краю света, как нигде ощущается — это земля российская. А жители, ее населяющие, — разных национальностей и разного разреза глаз, приехавшие со всех республик бывшего Советского Союза, — они россияне. И даже экзотические для русского глаза пейзажи из вулканов, океана и лиственниц не способны притупить это чувство.

Старожилы островов, давно следящие за историей территориального вопроса, вспоминают: "В девяностые годы, когда Ельцин собирался отдать эти территории, когда качество жизни было другим, существовали и прояпонские настроения. Сейчас все иначе: есть бассейн, есть кинотеатр, есть возможности летать. Строятся дома и дороги. Люди живут не хуже, чем в других регионах, и даже поспокойнее. Все налажено".

© Sputnik / Главная улица поселка Курильск на полуострове Итуруп

Динамика социального и экономического развития Курильских островов, огромные федеральные инвестиции — главная гарантия для курильчан, что их дом останется в России.

"Не отдадут. Сюда же такие деньги вкладываются. Хотели бы отдать — ничего бы не строили", — сообщил наш попутчик-военный на плашкоуте по маршруту Итуруп — Шикотан. И эти слова за время курильского путешествия звучали неоднократно.

Видимо, не отдадут. Да и не хотят курильчане в Японию. "Японцы, конечно, молодцы. И жить там хорошо. Страна будущего. Но нам лучше здесь. И никаких японий не надо", — сказал нам на прощание водитель Альберт с острова Итуруп.

Зачем им наши острова

Нужны ли японцам острова? Объективно — не нужны. Посягательства "самураев" на российские Курилы иррациональны по своей сути. Вопрос эмоций, но не здравого смысла.

Ближайший японский остров Хоккайдо, который в ясную погоду можно видеть из окон трехэтажных домов Кунашира (выше не строят из-за сейсмоактивности. — Прим. Sputnik), малонаселен. По меркам японцев, этот регион депрессивен, ехать туда не хотят. Инфраструктура, опять же по японским меркам, оставляет желать лучшего.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова На дальнем плане - японский остров Хоккайдо

В японских мегаполисах действительно есть проблема перенаселения. Но причина этой проблемы — не в российских Курилах, а в дисбалансе регионального развития и даже в малоэтажной застройке, занимающей территории больших городов. В целом же плотность населения в Стране восходящего солнца невысокая. Жизненного пространства "самураям" хватает.

Есть могилы предков, навестить которые ежегодно приезжают японские делегации. Но таких людей крайне мало, а вскоре и вовсе не останется — поколения меняются.

Рыбу и крабов с Курил японцы получают и так.

Остается политический символизм. И японские политики о нем не забывают. Обещания вернуть острова традиционно позволяют набрать несколько дополнительных очков на выборах — как, например, нынешнему премьеру Синдзо Абэ. Да и японские СМИ регулярно подогревают территориальный вопрос, не давая ему уйти из человеческой памяти — надо ведь о чем-то писать.

А вот усредненный японец в повседневной жизни мало думает о Южных Курилах. Значительно реже, чем нам может казаться.