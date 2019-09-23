Дороги без дураков: как асфальтируется самый далекий край России

На острове Кунашир уже практически тридцать лет работает компания с бойким названием "Труд". Строят дороги. Половина работников — граждане ближнего зарубежья

Прилетая на Кунашир, неподготовленный гость меньше всего ожидает увидеть на парковке аэропорта хромированный байкерский мотоцикл и сверкающую громадину внедорожника Hummer. Ведь эти модели давно не для бездорожья, а для красивой показушной езды по автобанам и улицам мегаполиса. А здесь остров с вулканами, медведями и рыбаками.

Ребус разгадывается уже через минуту, когда пассажирский автобус выезжает на новенькое шоссе, бегущее среди сопок, с видами на тот самый вулкан. До самого поселка Южно-Курильск, выполняющего функции столицы Кунашира, шоссе прерывается лишь раз — дорогу строили сразу с двух направлений, и строители пока еще не встретились, оставив посередине разрыв в километр.

— К декабрю обещают закончить, — словно прочитав наши мысли, комментирует съезд на грунтовку водитель пазика. — Труд свое дело знает!

© Sputnik / Съезд на грунтовую дорогу водитель пазика перенес невозмутимо

Позже выясняем, что имелся в виду не труд как таковой, а акционерное общество "Труд", строящее на острове все имеющиеся дороги. И не только дороги. Разыскиваем телефонный номер директора и без всякой надежды — разгар субботы — просим Ивана Федоровича Жаркого о встрече.

Директор на рыбалке, вечером вернется, но рыбачит он в хорошей компании и по всем правилам, а значит, для серьезного разговора будет не совсем в форме. Выходной день, рыбалка и отдых — святое дело.

— Давайте завтра в восемь у меня на базе, — поступает предложение.

В восемь вечера? Окей, договорились. Но нет, директор имеет в виду раннее утро воскресенья. Объяснение простое: "Ребята, мы же дороги строим, и выходные у нас роскошь".

Восемь часов утра. Подъезжаем на базу "Труда". Встречаем директора. Жмем руку.

© Sputnik / Иван Жаркой, директор Южнокурильского филиала компании "Труд"

Ребята, мы же дороги строим!

— Иван Федорович, профиль работы вашей компании — это…

— Дорожное строительство. Мы южнокурильский филиал иркутской компании. Компания была создана тридцать лет назад. Из тогда еще небольшого кооператива. Так что мы с большим стажем и с большим опытом.

— География деятельности.

— Работаем от Иркутской области до Курил. У нас пятнадцать филиалов. Представлены во всех регионах, кроме Магадана и Владивостока.

— Когда появился филиал на Курилах?

— Двадцать восемь лет назад.

— Как менялись условия работы за эти годы?

— Огромный рост. Огромный прогресс. Раньше заказы были небольшие. Жилье так не строилось, как сейчас. Сейчас масштабы неплохие. Аварийные и ветхие дома сносят, людей переселяют в новые. Деньги вкладываются. Население здесь богатое: все на свежих "Ленд крузерах" ездят, врачи по 150 тысяч рублей получают.

© Sputnik / На острове строят не только дороги, но занимаются и тротуарами для пешеходов

— Сколько человек сегодня работает в южнокурильском филиале "Труда"?

— На сегодняшний день 147 человек. Сейчас работаем только на Кунашире. Раньше были и на Шикотане: строили там школу, детский сад. Раньше и здесь занимались промышленно-гражданским строительством, построили причальный комплекс, морской вокзал, районный дом культуры, детский сад "Аленка", два дома рядом с ним. Первый асфальт на острове, который появился двадцать с чем-то лет назад, тоже наша работа.

— Это какой участок?

— Это была улица в районе прокуратуры.

— А дорога до аэропорта?

— Ее мы строим с 2009 года. Реконструкцией занимаемся. Участками по 8—10 километров. Полтора километра стыковки осталось. В этом месяце и состыкуемся. Выигрываем контракты: до 2023 года включительно дорога на острове будет до самого юга, до села Головнино. Неасфальтированные дороги закончатся.

— Чем тогда заниматься будете?

— Ремонтировать.

© Sputnik / Строительство шоссе между Южно-Курильском и аэропортом Менделеево на Кунашире

— Вы строите дороги к населенным пунктам. А дороги к туристическим объектам, к вулкану?

— Есть такие идеи на уровне разговоров. На север надо дорогу к горячим ванночкам. Симпатичное место, вода там хорошая.

— Сами вы местный житель?

— Из Иркутска. Семь лет здесь живу. С семьей.

— Там успели поработать по профессии?

— Успел.

— Есть ли разница — делать дороги на острове или материке?

— Конечно, есть. Там запчасти, все остальное — под рукой. Съездил в магазин или позвонил поставщикам — и все есть. Тут этого ждешь. Сейчас сломался маленький погрузчик типа Bobcat. Месяц ожидали какую-то запчастюшку маленькую.

— Всю технику вы тоже сами завозили на остров?

— Да. Головная компания на все филиалы централизованно закупает. Ежегодно технический фонд обновляется. Доставляем железнодорожным транспортом до Владивостока. Потом кораблем. Так же и с топливом происходит. Раз в два месяца на остров по триста тонн завозят. Ну и сто тонн у меня в загашнике всегда лежит на всякий случай. Весенняя или осенняя распутица — бывают задержки.

© Sputnik / Всю технику на остров приходится доставлять по морю

С материалами тоже сложнее, чем на материке. Со скальным грунтом. Два карьера здесь рабочих: один у нас и один у дорожного управления. Где-то экскаваторами колупаем, где-то бульдозерами. Разрывать тут нельзя.

— Медведи не мешают?

— Ходят. Медведь — хозяин тайги.

— Островные особенности — логистика, сложность с материалами — ведь удорожают работы?

— Обязательно. Тут километр дороги обходится дороже, чем на материке. Перед вами на столе лежит проект, задание к тендеру. В нем прописано, что километр дороги на определенном участке Кунашира должен стоить не более ста миллионов рублей. Мы его делаем за 70—80 миллионов. На материке сметная стоимость ниже.

— На острове есть асфальтовые заводы?

— Да, два. Наш в районе аэропорта.

Откуда люди?

— И на всех этих объектах южнокурильского филиала АО "Труд" сегодня всего 147 человек. Хватает людей?

— Мы люди умные, учились. Планируем. Есть четкое понимание, кто что делает и когда. Но самый тяжелый вопрос, действительно, это кадры. Половина наших работников — граждане ближнего зарубежья. Наших бывших союзных республик. В основном работаем с Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном.

© Sputnik / Старый пазик припарковался рядом с новенькими японскими внедорожниками

Казахстан и Киргизия в ЕАЭС, трудоустраивать граждан этих стран проблем не составляет. Никаких специальных документов оформлять не надо. С узбеками потяжелее. Приходится патенты делать.

Но некоторые люди к нам уже и по двадцать лет приезжают. Зазывают других. Здесь они, конечно, зарабатывают лучше, чем у себя на родине. Остальных добираем по объявлению.

— Под какие задачи специалистов искать труднее?

— Легче найти, разумеется, неквалифицированного простого рабочего. Трудности с экскаваторщиками, которые имеют высокий разряд, c бульдозеристами.

— Давайте пройдемся по цифрам. Сколько может зарабатывать тот же экскаваторщик?

— Экскаваторщик — 85 тысяч рублей. Это не потолок, но это стабильная средняя зарплата.

— А где живут приезжие рабочие?

— У нас на базе вахтовый поселок. Есть столовая. Кормим три раза в день. Ежедневно топится баня. Есть прачечная. В общем, условия созданы.

После беседы в кабинете под портретами губернатора и основателя "Труда" выходим наружу, осмотреть территорию базы и ознакомиться с условиями жизни приезжих работников. Самих их не застали — видимо, работать по выходным приходится не только директору, — но побродили среди рядов небольших домиков.

© Sputnik / Жилой городок для сезонных работников

По сути это городок из строительных бытовок, только без колесной базы. Внутри несколько двухъярусных кроватей, тумбочка, шкафчик. Условия спартанские, но вокруг чисто и аккуратно. Со стороны улицы прикручен ручной умывальник. Удобства не во дворе даже, а в отдельном помывочном блоке с душем и туалетами.

Жить можно, да и не стали бы работники ехать за тридевять земель, если бы их не устраивали местные условия. А приезжают в основном одни и те же, за последнее десятилетие сложился основной костяк бригады. Так, кстати, и директору удобнее — у вахтовиков свои бригадиры из авторитетных аксакалов, они и задания раздают, и за порядком присматривают.