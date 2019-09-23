Золотая рыбка — это не сказка: исландцы едут на самый современный завод России

Оборудованный по последнему слову техники завод на острове Шикотан разрушает все мифы о рыбаках; директор завода провел экскурсию по самому уникальному рыбоперерабатывающему предприятию в России

Мы из морской Латвии, и как выглядит рыболовецкий промысел, представление имеем. На примере рыбацких поселков на берегу залива.

Россыпь низких деревянных построек не всегда понятного назначения, растянутые для просушки сети, ближе к воде в беспорядке расставлены лодки, по пыльным тропинкам бродят коты, в небе кружат орущие чайки. В море качается рыболовецкое суденышко, на котором несколько фигур в резиновых плащах лопатами сгребают поднятую тралом рыбу с палубы в трюм...

Остров Шикотан по ожиданиям обещал примерно ту же картину. Разве что более масштабную — это все-таки богатые на рыбу места.

© Sputnik / Andrei Shapran Поселок Малокурильское

Виды портового поселка Малокурильское настраивали даже на большую экзотику — классическая деревушка с разбитыми грунтовыми дорогами, дощатыми мостками, переброшенными через совсем уже непроходимую грязь, и бесконечная береговая линия.

До рыбозавода в поселке Крабозаводское меньше десяти километров. Но для острова без асфальтированных дорог это расстояние значительное. Нас везет заводской мини-автобус, присланный после звонка директору.

Хозяин завода

Полчаса по живописной лесной дороге — и перед нами открывается вид на морскую бухту. В стороне на возвышенности стоят ряды аккуратных жилых домов, несколько гостиниц, школа с крытым спортивным залом и массивное здание больницы — скандинавский по виду городок разительно отличается от своих прибалтийских собратьев.

Ближе к бухте начинается территория завода ЗАО "Курильский рыбак". Хочется заменить определение "территория" на слово "владение" — уж слишком явно здесь ощущение хозяина.

© Sputnik / Рыбный завод на острове Шикотан

Сразу у шлагбаума грунтовая дорога заканчивается, и начинается бетонированное идеально гладкое шоссе. Свежие яркие корпуса завода и административных зданий, тротуары и клумбы, широкие газоны и даже теплицы с овощами. Мы попали в настоящий город посреди поселка на самом краю света. У входа нас встречает хозяин этих владений.

Не хозяин, конечно, а директор завода Олег Мазур. Но поверьте, более ответственного и заботливого руководителя еще надо поискать. Олег Иванович занят: со дня на день торжественный запуск нового цеха, многое надо успеть, многое лично проконтролировать.

Директор очень хочет сдать журналистов на руки кому-нибудь из подчиненных, но гордость за завод и желание похвастаться своим детищем берут верх. В итоге он сам проводит для нас экскурсию.

© Sputnik / Олег Мазур, директор завода "Курильский рыбак" на Шикотане

Завод у Олега Ивановича полного цикла, а значит, и добыча рыбы — тоже его забота. Поэтому идем на пирс встречать рыбаков из рейда.

Мы готовимся наблюдать красочную картину разгрузки рыбы, и здесь нас ожидает первый "неприятный" сюрприз — ничего вроде того, как кучу рыбы лопатами перекидывают из трюма на причал, мы не увидим. Рыбаки уже не те...

Только тут осознаешь, что находишься не на простом заводе, а на уникальном современном рыбоперерабатывающем предприятии в России. Самый труднодоступный из обитаемых Курильских островов, самый настоящий край света, когда даже Япония находится на западе, а впереди по прямой через Тихий океан — уже Лос-Анджелес, и самый передовой завод в стране.

© Sputnik / Завод построил грузоперевалочный причал понтонного типа для приема большегрузных судов

Оборудованию завода нет аналогов нигде в России. Неудивительно, что символический старт работе предприятия в режиме конференц-связи дал президент Владимир Путин в дни проведения Восточного экономического форума.

Исландец и литовец на Шикотане как дома

Но вернемся на пирс, к которому подходит судно с 350 тоннами рыбы в трюмах. На палубе совсем не те рыбаки, которых мы привыкли видеть — в резиновых сапогах до пояса и брезентовых плащах.

© Sputnik / К пирсу подходит подходит судно с тоннами рыбы в трюмах

Перед нами деловито орудуют несколько спортивного вида мужчин в модных кроссовках. Из раскрытого иллюминатора на рубке за их действиями следит капитан с чашкой кофе в руках. Несколько минут — и корабль пришвартован, а из трюма с рыбой к специальному рыбопроводу вдоль причала подсоединен гибкий рукав трубы. Заработал мотор насоса. И все! Улов из трюма судна пошел на завод.

Между заходом судна на пирс завода и появлением на складе готовой продукции первой тонны замороженного минтая в брендированной упаковке прошло всего тридцать минут.

© Sputnik / Подключение “рыбопровода” от трюма судна к цехам завода

Шагая вдоль рыбопровода, мы попадаем на завод одновременно с рыбой. Строили и проектировали цеха местные строители "Гидростроя", а оборудование заказывали в Исландии. Несколько инженеров из числа исландцев до сих пор здесь — настраивают сложную технику. Сейчас уже работы не так много, поэтому заморские специалисты большую часть времени сидят на улице в курилке.

Или местные прекрасно понимают английский, или же, что вероятнее, исландцы за эти долгие месяцы командировки рассказывают свои истории по сотому разу, но окружающие все понимают, дружно смеются в подходящих местах повествования.

На наш вопрос, как им Шикотан и не сильно ли чувствуется разница по сравнению с родиной, рыжебородый инженер удивленно разводит руками: "Вы видели нашу Исландию чуть дальше столицы, лично я здесь как дома".

© Sputnik / Из трюма рыболовецкого судна улов сразу попадает на завод

Да, разница действительно не такая большая, человек все-таки не из Парижа на острова приехал. Чуть более диковинно на Шикотане смотрится литовец Миндаугас, которого все величают на западный манер — Минди.

Впрочем, литовец здесь уже не первый год, давно освоился и, по словам местных, не сильно выделяется на общем фоне. А по некоторым вредным привычкам дает фору и старожилам. Но только в нерабочее время, тут же добавляют сотрудники завода.

Здесь строгая дисциплина, работой все дорожат — такие выгодные условия мало где встретишь. Неудивительно, что попасть на рыбный завод в далеком Крабозаводском мечтают многие. И не только в России.