Для нас здесь санаторий: семья из Башкирии учит детей на Курилах строить роботов

Кунашир меняется. Старожилы сетуют, что на улицах все больше незнакомых людей.
Они не жалуются, даже наоборот — приезжие олицетворяют возрождение островов. Тем более что едут сюда в основном хорошие специалисты. Старожилы просто ворчат.
Приезжих много не только на строительстве и рыбных предприятиях. В свежих кадрах остро нуждаются больницы и поликлиники, детские сады и школа.
Школа в единственном числе и это не опечатка — на весь Кунашир она одна. На вывешенных в коридоре списках учеников всех десяти классов шестьсот фамилий, среди которых все больше непривычных русскому глазу. Приезжают на остров из разных республик бывшего Союза.
Из пятидесяти преподавателей половина "варяги". В списке находим два сложных имени и отчества с одинаковой фамилией. Муж и жена из Башкирии, оба третий год работают в школе. Идем знакомиться.
Современные учителя технологии
В наше время это называлось уроком труда. Сейчас выходцы из Башкирии — учителя технологии. Изменилось не только название, но и суть. В кунаширской школе для уроков построен отдельный просторный корпус — "Мастерские". Ведают царством станков и швейных машинок Гафур и Гузель Галимовы. Оба меньше всего похожи на трудовиков из нашего детства. Молодые, улыбающиеся и открытые — таких скорее встретишь на столичных мастер-классах, чем в сельской школе.
Да и сами мастерские производят впечатление. Столярная и слесарная — со станками на компьютерном управлении. Футуристический кабинет робототехники с 3D-принтером и сложным полигоном для управляемых моделей автомобилей. Ученики с пятого по восьмой класс сами конструируют и собирают эти модели, программируют их, устраивают соревнования.
Для девочек все более традиционно — кулинарные занятия и швейная мастерская. Спрашиваем у Гузель, не устарел ли для современных барышень навык шитья. Оказывается, наоборот, становится все более популярным. Изучают не просто декоративное вышивание, но и конструирование одежды. А это уже самый настоящий мир моды. В жизни пригодится.
Гузель коренная башкирка, Гафур из Кургана. Познакомились в Уфе. Поженились. Родилась дочь. Взяли ипотеку и начали строить собственный дом. Да только какие доходы у молодых учителей в Башкортостане? Пришлось задуматься о переезде в поисках более доходного места.
Стали ли Курилы испытанием для семьи? Что касается климата, то для Галимовых здесь курорт. Ведь сперва они выбрали город Стрежевой в Томской области. Рядом с Уренгоем и Нижневартовском, самый центр Сибири. Богатый нефтяной регион, зарплаты с пятидесятипроцентным коэффициентом, трехкомнатная квартира.
Но есть и подвох, кроме морозов под сорок градусов, — нехорошая экологическая обстановка и особенности климата с резкими перепадами атмосферного давления. У семьи родилась вторая дочь, и обе девочки постоянно болели. Врачи говорили, что все из-за нехватки кислорода.
Учителя вновь принялись рассылать резюме по школам в регионах России. Написали и в Южно-Курильск на далеком острове Кунашир. Оттуда им ответили.
После условий Крайнего Севера семья Галимовых оказалась в самом настоящем санатории. Чистый океанский воздух, теплые зимы, возможность круглый год гулять на природе. Девочки больше не болеют. Во всяком случае, крайне редко и ничего серьезнее обычных детских простуд.
Что касается быта, то в первый год было непросто. Это сейчас у семьи вновь трехкомнатная квартира, да еще и за счет государства. Но жилищный вопрос на Кунашире актуален, и сперва было тяжело.
По деньгам учителя быстро догнали и теперь, на третий год работы, уже перегнали уровень Томска. На Кунашире больше коэффициент, есть различные надбавки и служебное жилье. Недавно привезли и машину. Стоимость жизни выше, однако доход у семьи все равно выходит больше, чем можно было бы рассчитывать даже в столице.
Стоит ли уезжать?!
Раз в год все вместе Галимовы ездят в Уфу. Первый раз бесплатно по льготам, дальше за свой счет. Дорого, но в Башкортостане строится дом и надо контролировать ход работ.
О планах на будущее говорят осторожно. По договору им надо отработать в школе пять лет и можно возвращаться, да вот только стоит ли? Здесь уже как дома и есть уверенность в завтрашнем дне, а в Башкортостане, из которого пришлось уехать в поисках лучшей жизни, пока все по-прежнему.
И если Гузель больше думает о семье, детях и домашнем благополучии, то у Гафура большие профессиональные планы. Ему нравится в школе, нравится деловой подход директора — все начинания и идеи молодого учителя находят понимание и поддержку.
Новые станки, инструменты, оборудование для классов, дорогой 3D-принтер школа покупает по первому требованию. Единственное, с чем пока сложно, так это с выездом учеников на конкурсы. Отдаленность острова играет свою роль. В ближайшие регионы уже отправлялись, но главное соревнование по робототехнике среди детей в Санкт-Петербурге пока остается мечтой.
В одном значимом конкурсе, однако, удалось поучаствовать. Гафур с учениками представил социально-экологический проект: урны для сбора отработанных батареек и аккумуляторов. Спроектировали специальные контейнеры и выиграли под это грант от правительства. Урны уже изготовлены и привезены из Москвы. На днях их будут торжественно устанавливать с администрацией, учениками и молодежным советом.
Неплохой карьерный рост за неполных три года? Только это еще не все. Амбиции у Гафура куда масштабнее. Недавно учитель участвовал в кадровом конкурсе на госслужбу по Сахалинской области и стал победителем. Теперь в течение года наставниками Гафура будут губернатор Валерий Лимаренко, министр образования Сахалинской области и директор авиакомпании "Автора". Молодой учитель вошел в кадровый резерв правительства.