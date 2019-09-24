Еще один День Победы: как на Дальнем Востоке празднуют окончание войны

День окончания Второй мировой войны, 2 сентября, мы встретили на торжественном параде в городе Южно-Сахалинске

День Победы 9 мая. Торжество разума над варварством, триумф цивилизованного человечества в битве с преступной идеологией нацизма в нашем сознании плотно связаны с последним месяцем весны.

Но здесь, на самых восточных рубежах России, с заслуженной нарядностью справляют не менее символическую дату: 2 сентября — День окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курил от японских милитаристов.

© Sputnik / Еще один День Победы Южно-Сахалинск отпраздновал как подобает

Именно на Дальнем Востоке прозвучал финальный аккорд в самой кровопролитной бойне в истории. В 1945 году 9 августа Советская армия вступила в войну с Японией.

Как это было

Такое решение было принято исходя из союзнических обязательств СССР перед Великобританией и Соединенными Штатами. Началось наступление на базирующуюся в Манчжурии группировку вражеских войск.

Спустя пять дней японское руководство капитулирует.

Приказ о капитуляции доходит не до всех японских подразделений. Некоторые же, даже получив распоряжение военного руководства, отказываются его выполнять. Бои продолжаются.

На Сахалине уже находятся советские войска, получающие поддержку десанта. А вот Курильские острова еще предстоит очистить от японских милитаристов.

© Sputnik / Памятники здесь чтят и уважают

Советский передовой отряд с Камчатки высаживается на остров Шумшу 18 августа. Начинается Курильская десантная операция.

Остров, как обычно, окутывает густой туман. Атака становится неожиданностью. С Шумшу летят донесения в штаб: высадились тысячи американцев. И лишь спустя пару часов японцы понимают: атакуют русские.

Незнание национальности противника не мешает "самураям" сопротивляться. Японцы открывают шквальный огонь по подошедшим кораблям с советским десантом. Не удается выгрузить артиллерию. К месту боев начинают подтягиваться легкие японские танки.

Советских десантников прикрывает с моря сторожевой катер. После отбития атаки японских легких танков десант начинает закрепляться у подножия высот.

Численный перевес на стороне японцев: к восточному склону высоты 145 подошел 11-й танковый полк. Камчатские морпехи становятся на пути японских железных машин. Ложась под гусеницы — в наградных документах за Шумшу фраза "бросился с гранатами под вражеский танк" встречается неоднократно, — и пробивая броню противотанковыми ружьями, морские пехотинцы отражают атаку. Охваченные огнем японские машины останавливаются.

Следующей атаки японцев уже не последовало. К 22 августа десантники захватывают весь остров. Гарнизоны Шумшу и Парамушира капитулируют.

Переломный момент

Операция на острове Шумшу становится основой успеха дальнейшего освобождения Курил, переломным моментом финального отрезка Второй мировой войны. Не на одном другом острове Курильской гряды более не погиб ни один советский солдат.

В настоящее время битва на Шумшу — эта славная и героическая страница отечественной истории — несколько подзабыта. Но здесь, на восточном краю России, о ней помнят. На Курильских островах продолжают жить благодарные потомки участников этой операции, продолжают вести летопись подвига.

На Шумшу снаряжают военно-исторические экспедиции, ведут раскопки. Ставят памятные знаки и обустраивают захоронения.

Это Россия

В День окончания Второй мировой войны 2 сентября нам посчастливилось оказаться в Южно-Сахалинске. Посчастливилось наблюдать парад, которым открывался праздник.

© Sputnik / Парад в честь окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курил

Колонны армейских корпусов, Юнармии, кадетов, МЧС, военного оркестра. Ковер из цветов. Счастливые ветераны и благодарные потомки. Знакомые с детства песни военных лет из городских репродукторов в течение всего дня и торжественный салют. Одним словом — достойно.

Находясь на этом празднике жизни, празднике настоящих героев осознаешь: Курилы – российская земля. Таковой она и останется — омытая кровью советского солдата, помнящая и хранящая его подвиг.

© Sputnik / Ветераны принесли цветы к Вечному огню

И никакого вопроса о принадлежности островов для сахалинцев и курильчан не стоит. Подобный вопрос для них просто не имеет права на постановку. Курильские острова — это Россия.