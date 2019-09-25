Афротатары уже не экзотика: кто проживает на Сахалине сегодня

Слово "понаехали" применимо практически ко всем обитателям Курил. Так кто же населяет острова сегодня?

Национальное разнообразие бросается в глаза еще на Сахалине. Но окончательное восприятие островов как земли сотни народностей приходит на Курилах.

Если в большом Южно-Сахалинске внимание на себя обращают совсем уж выделяющиеся корейцы или иностранцы, которых обычно не ожидаешь где-то встретить, кроме столицы, то на малолюдных и герметичных островах попадаешь в мини-модель Советского Союза.

Все приезжие

Конечно, на Курильских островах сейчас волна миграции внутренней и иммиграции из ближнего зарубежья, но если вспомнить историю, то понимаешь, что в принципе все население там приезжее.

© Sputnik / Дань рыбе и дружбе народов в Курильске. Рыба - символ острова Итуруп

И неудивительно, что в городке с населением меньше тысячи жителей гостиницей заправляет семья грузин, бытовую технику продает чеченец, домом культуры управляют беженцы из Донбасса, а развозит их всех на такси азербайджанец. И это только соседи по кварталу.

На СССР остров похож не только разнообразием народов, но и той дружбой между ними, которой так славился советский период. Сколько национальностей на островах, каких именно и в чем секрет этой дружелюбной атмосферы, нам рассказал профильный специалист — председатель Ассамблеи народов Сахалинской области Майя Кириллова.

© Sputnik/ РИА «Руспех» Председатель Совета Ассамблеи Народов Сахалинской Области Кириллова Майя

— Майя, в Москве — москвичи, в Пскове — псковичи, а на Курилах…

— Курильчане. Но у нас говорят жители Сахалина и Курил. Сахалинцы и курильчане очень ревностно относятся к тому, что карты Сахалина иногда рисуют без Курил. Мы это замечаем.

— Кто населяет острова?

— Сахалин и Курилы для Российской Федерации уникальны. Слово "понаехали" здесь относится практически ко всем. За исключением малочисленных коренных народов: нивхи, айны, ороки, эвенки.

Большинство из тех, кто приезжал сюда в советское время, — морские люди. Было престижно трудиться и в строительстве. Ехали по принципу "заработать и вернуться домой". Вот только Сахалин затягивает. Многие приезжают на время, но остаются навсегда. Климат, конечно, сложный. Но при этом он прекрасен.

По климатическим условиям остров неоднороден. Север — прохладнее. Зато у нас на юге, ближе к Японии, в свое время сами японцы выращивали бананы.

— Для такой "территории притяжения" смешанные браки, наверное, в порядке вещей.

— Да. На островах смешиваются культуры и национальности. Я сама приехала из Армении. Мой муж — из Киргизии. Познакомились мы здесь, на Сахалине, в 1992 году.

У нас две дочери. Когда нашу старшую дочь, занимающуюся вокалом, спросили однажды в Италии про ее национальность, она сказала "сахалинка".

© Sputnik/ Ассамблея народов России / Brentsan Oleg Традиционный татаро-башкирский праздник Сабантуй, приуроченный к концу посевных работ, в Южно-Сахалинске

И таких историй, переплетений национальностей у нас очень много. Пять лет назад на наш международный фестиваль приезжал Ереванский государственный театр кукол. Получилось так, что актриса этого театра влюбилась в нашего актера. Сегодня она благополучно работает на Сахалине в Доме культуры.

Сахалин — это ковчег

У нас есть семьи, где отец армянин, мать кореянка. Судьба корейцев на островах особенная: когда-то их привозили сюда японцы. Корейская диаспора здесь насчитывает более 30 тысяч человек. Их третье и четвертое поколение — это уже сахалинцы. Сахалин для них уже не просто дом, это родина.

Наш остров — это ковчег, который собрал представителей практически всех национальностей бывшего СССР. Единственное, пока не хватает прибалтов. Как-то не встречаются.

— Национальности не конфликтуют?

— Они здесь дружат, реально дружат. Мы понимаем, что у разных народов есть свои локальные проблемы: у армян с азербайджанцами, у узбеков с киргизами. Но национальных конфликтов на Сахалине я не помню. Люди на островах "обнуляются". Начинают жить по-новому.

В девяностых годах в разных регионах России поднимали голову скинхеды, но когда они прилетели к нам "разбираться с местными", милиция их оцепила. При этом им объяснили: "Ребята, мы вас защищаем". На Сахалине домашнее отношение к любой национальности, если приезжие соблюдают законы Российской Федерации.

© Sputnik/ Ассамблея народов России / Brentsan Oleg Традиционный татаро-башкирский праздник Сабантуй, приуроченный к концу посевных работ, в Южно-Сахалинске

Люди разных конфессий, разных вероисповеданий чувствуют себя здесь достаточно комфортно. У нас есть большой молельный дом. На последнее празднование Ураза-байрама здесь собралось более десяти тысяч верующих мусульман. Причем это только мужчины.

На островах нет никакой этнической дискриминации. В Южно-Сахалинске работает школа номер четыре, где большинство детей — представители ближнего зарубежья: узбеки, киргизы, таджики. В школу специально приглашаются учителя, говорящие на этих национальных языках.

— Есть ли на островах "традиционные сферы деятельности" для каждой из многочисленных национальностей?

— Армяне очень хорошо работают в строительстве. Азербайджанцы отлично чувствуют себя в торговле. Каждая диаспора имеет здесь свою определенную трудовую нишу. На Сахалине сейчас множество программ, которые дают специалистам возможность приезжать сюда, трудиться на хороших условиях.

Это остров возможностей. Ты можешь приехать сюда и начать с нуля. Посмотрите на меня. Я приехала простым матросом. Сегодня я председатель Ассамблеи народов Сахалинской области и баллотируюсь в городскую думу.

— При таком национальном разнообразии даже сахалинские африканцы, наверное, уже не будут приковывать к себе взгляды прохожих. Какие наиболее экзотические переселенцы на острова вам встречались?

— Экзотическими действительны были африканские переселенцы. Семья — татарка и эфиоп. Их дети чернокожие. Их старшая дочь выступала у нас в фольклорном татарском ансамбле. И когда выходила чернокожая девочка в народном татарском платье, это, конечно, выглядело экзотично.

Воздух, вода, люди

— Мотив приехать на острова может быть весьма прозаичным. В первую очередь заработки. А какой мотив остаться здесь жить?

— Это люди. И для себя я сделала наблюдение, чем суровее климат — тем они добрее. Если не помогать друг другу в суровых условиях, не поддерживать и не чувствовать плеча соседа, выжить сложно.

Некоторые местные, выходя на пенсию, уезжали в Калининградскую область, считая, что это ближе к Европе. Но почему-то они возвращались назад. Люди не такие, как у нас на Сахалине, говорили они. Почему не такие, спрашивала я, объясните. На Сахалине они как-то добрее, безопаснее что ли.

© Sputnik / Сахалин. На краю света

Приезжему не скажут, что он отнимает работу у местных жителей. Поэтому и интегрироваться на Сахалине легче. Из-за небольшого количества людей на островах тому же правительству, административному ресурсу хватает времени на всех. А административная ответственность — льготы, поддержка семей с детьми — дает людям чувство защищенности. Такой социальной поддержки мало где можно найти.

Ну и конечно, на Сахалине очень хорошая природа. Просто изумительная природа. Да, в какие-то моменты она сурова. Может, на островах и не очень тепло. Но когда у нас жарко — у нас жарко. Воздух здесь такой, вода такая, что хочется остаться.

— Интегрироваться на Сахалине легко, отметили вы. Но интеграция — это всегда некий единый знаменатель. Есть ли особая сахалинская идентичность и что значит быть сахалинцем?

— Сахалинец никогда не проезжает, если машина стоит на аварийке. Он всегда остановится. Спросит, все ли нормально.

Патриоты на краю света

Сахалинца видно издалека. Он очень открыт в общении. Я всегда удивляюсь своим детям, как свободно они общаются. Мое воспитание все-таки осталось немного армянским, и у меня есть барьеры, которые я не перехожу. У них этих рамок нет. Сахалинцы из любой ситуации найдут выход. Здешняя природа вынуждает быть такими.

Допустим, едешь на рыбалку. Пока ехал, все было хорошо. А потом прошел тайфун. Залило реки. Едешь обратно — дороги нет. "Цивилизованный человек" впадет в панику, а сахалинец просто найдет выход.

Буквально два дня назад у нас утонула машина. Потому что решили, что на тросе через бурлящую реку можно перетащить. Десять автомобилей перетащили. Одиннадцатый утонул. Ничего страшного. Ведь десять-то перетащили…

И это тоже важно, отношение к материальной части жизни. У сахалинцев в приоритете человеческие отношения. К материальному здесь относятся проще: утопить машину, утопить снегоход. Можно будет заработать на новый.

Но зато съездить на весеннюю рыбалку, когда МЧС не рекомендует выходить на лед… Когда нельзя, но очень хочется, значит, немножко можно — это про сахалинцев.

Мы — патриоты своих островов. Нас цепляет, когда в России говорят, что Сахалин — край света. Мы — "утро Родины", просыпаемся на восемь часов раньше москвичей. Сейчас Сахалин не чувствует, что он очень далеко.

Сюда приезжают артисты первого эшелона: Юрий Башмет, Мариинка. Если раньше в культурном плане казалось, что Сахалин оторван, то сейчас, мне кажется, сахалинцы видят звезд чаще, чем жители Подмосковья.