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Сахалин
Мозаика у здания городской администрации дает представление о профессиях населения Сахалина

Потратить сто долларов и не пожалеть: чем способен удивить Сахалин

© Sputnik /
На краю света
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Остров Сахалин нелепо сравнивать с Парижем или Нью-Йорком. Его вообще не надо сравнивать. Он несравненный

Аэропорт города Южно-Сахалинска, столицы острова Сахалин, встречает и провожает гостей растяжкой на фасаде главного терминала с цитатой из пьесы "Дядя Ваня" Антона Павловича Чехова про человека, в котором все должно быть прекрасно.

Странный выбор цитаты для украшения аэропорта, скорее всего, обоснован ее близостью к теме самолетов — "небо", "крылья", а тут и выражение крылатое. А может быть, сахалинцы верят, что портрет прекрасного человека классик списал именно с них.

В 1890 году знаменитый писатель взял кредит у издателя "Нового времени", заплатил за один лишь билет на пароход целых пятьсот рублей и отправился на Сахалин. Дорога из Москвы заняла восемьдесят один день. Антон Павлович не пожалел.

На все 100

В 2019 году москвичка Аня отправилась в круиз на океанском лайнере, высадилась в сахалинском порту Корсаков и пожалела. Не о круизе вообще, а конкретную сотню долларов, которую запросил гид, обещавший показать ей достопримечательности Сахалина. Чехов написал множество статей и целый роман. Анна опубликовала пост в Instagram.

Останец Лягушка - одина из достопримечательностей Сахалина
© Sputnik /
Останец "Лягушка" - одна из достопримечательностей Сахалина

Ее публикация поведала о тех возможностях, что открываются перед туристом за сто долларов в разных столицах мира. Например, в Париже за эту сумму можно увидеть Лувр и Версаль, а в Нью-Йорке осмотреть знаменитые небоскребы, съездить в пригород, съесть аутентичный хот-дог.

На Сахалине туристу за эквивалент в сотню американских денег предложили увидеть одну скалу. И не так, чтобы взяли деньги и тут же показали. Еще необходимо три часа ехать на машине, час самостоятельно месить ногами грязь, и вот тогда уже можно минут тридцать стоять и смотреть на скалу. Если погода ясная… А это, простите, без гарантий.

Москвичка Аня права по всем пунктам, однако ошибается в главном — именно за условной скалой сюда и приезжают. За скалой и вулканами, водопадами и морями — за природой.

Остров Сахалин нелепо сравнивать с Парижем или Нью-Йорком, его вообще не надо сравнивать. Хотя даже мэр Южно-Сахалинска Сергей Александрович Надсадин не удерживается от аналогий: вот, посмотрите, вид с этой дороги на море — он же, как в Италии.

Вид на горы с проспекта Победы
© Sputnik /
Вид на горы с проспекта Победы в Южно-Сахалинске

Мэру простительно. Сергей Александрович здесь родился и вырос, для него остров привычен и понятен. Но какая Италия? Мы на самом настоящем краю света, вокруг моря и заливы, дальше только бесконечный океан и чужие земли.

Как отдыхают на Сахалине

Туризм здесь только экстремальный. Да, дорого. Но для похода нанимают не просто гида, а проводников. Они не рассказывают заученные байки о достопримечательностях, попивая на ходу капучино, а везут по бездорожью, переправляют на лодках, ведут по хребту — скалы выше облаков, когда с обеих сторон туман, как молоко, а внизу пропасть.

Это не то же самое, что увидеть воды океана, подъехав на автомобиле к пляжу в Португалии. На Сахалине добавленная стоимость ваших впечатлений от увиденных красот природы вырастает в разы.

Местные относятся к природе спокойнее. Они ее безусловно ценят и любят. Но для них вылазки к морю или в горы на выходные с детьми не кажутся чем-то героическим.

Если туризм на Сахалине, то экстремальный
© Sputnik /
Если туризм на Сахалине, то экстремальный

Да, ходить за грибами желательно в компании и с ружьем, а любители диковинной ягоды клоповки забираются за ней в такие места, где надо ждать морского отлива, чтобы пробраться по суше в искомую бухту. Обо всем этом они рассказывают буднично. И даже встреча нашего водителя с медведем на поляне буквально в нескольких метрах от дороги, не стала большим событием — ну медведь и медведь, надо аккуратнее в лес ходить.

Это дикая природа. Но есть и города. Столица области — Южно-Сахалинск: никакой экзотики, разве что горные вершины в дымке облаков на горизонте, да непривычно большое количество внедорожников с огромными колесами.

В остальном обычный город со всеми современными атрибутами и приметами. Столица области богатая, поэтому в городе постоянное строительство — от нового терминала аэропорта и аквапарка до реконструкции жилых хрущевок и ремонта дорог. Москвичи поймут, другие могут позавидовать.

По российским меркам город на 208 тысяч жителей не такой и большой, зато по-домашнему спокойный и безопасный. К гостям, в том числе иностранным, здесь относятся мирно — много внутренних туристов, много специалистов из-за границы. В гостинице, кафе и на улице часто слышна английская речь. И это не только праздные гости, но и "полноценные" жители. К такому привыкли и даже учитывают их привычки в меню ресторана или ассортименте супермаркетов.

Внедорожники здесь повсюду
© Sputnik /
Внедорожники здесь повсюду

Сахалинцы вообще приятно спокойные и философски настроенные люди. Сказывается местоположение. Это для других они живут на краю света, но здесь свой взгляд на географию — они считают себя в центре мира, ведь именно отсюда начинается новый день. И разница в восемь часов с Москвой, а с Европой и того больше, на самом деле действует успокаивающе. Как минимум в информационном смысле.

Судите сами: активная часть суток здесь приходится на сон москвичей, а значит, из столицы ничто и никто не отвлекает. К вечеру до Сахалина начинает докатываться всплеск новостей и событий, но за ночь все разрешится или отфильтруется. Проснувшись, сахалинцы получат ясную картинку без примесей и новомодного хайпа. Идеальное устройство суток.



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