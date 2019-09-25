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Сахалин
Сахалин

Губернатор Сахалина: важнейшая задача государства — развивать его территории

© Sputnik /
На краю света
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Если Дальний Восток не будем развивать мы, то это сделают за нас другие страны: о больших победах и новых вызовах

Мы оказались на Курильских островах за несколько дней до единого дня голосования, и в наши планы не входила встреча с губернатором Сахалинской области. Валерий Лимаренко пребывал в статусе временно исполняющего обязанности и тоже готовился к выборам.

Что интересного может сказать чиновник во время предвыборной гонки? Плакаты с его изображением и так висели в городе. Да и общение непосредственно с жителями было для нас куда как интереснее официоза.

Так мы считали в начале поездки. За две недели на островах эта установка начала меняться. Уж слишком много загадок нам встретилось — кто-то должен был объяснить увиденное.

Сахалин на карте
© Sputnik /
Сахалин на карте

Почему на островах такие высокие, в сравнении с другими регионами, зарплаты у бюджетников? Откуда новые аэропорты и дороги, больницы и школы? Как так получается, что бизнесу интересно вкладывать миллиарды собственных рублей не только в предприятия, но и в обустройство островов?

Стоит ли идти с этими вопросами к губернатору? Если судить по тому уважительному тону, с которым говорят о нем курильчане, то да — непременно стоит.

Большие победы и новые вызовы

Время у Валерия Игоревича Лимаренко нашлось только 2 сентября в коротком перерыве между двумя важными мероприятиями — школьной линейкой по случаю начала учебного года и приемом торжественного парада в честь окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов.

И это только два мероприятия из восьми запланированных на этот день. Но мы настойчивые.

— Валерий Игоревич, мы беседуем с вами 2 сентября в день освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. Что значит этот день для сахалинцев?

— День окончания Второй мировой войны, освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, безусловно, важен для каждого жителя России. Но для нашего островного края, для сахалинцев и курильчан эта дата имеет особое значение. Ведь по итогам событий тех лет Сахалинская область и была сформирована в ее современных границах.

Губернатор Сахалинской области Лимаренко Валерий Игоревич (в центре)
© Sputnik /
"Наивные путешественники" и Губернатор Сахалинской области Лимаренко Валерий Игоревич (в центре)

Сегодня Сахалинская область входит в число лидеров по темпам экономического роста. Мы успешно реализуем масштабные проекты, создаем новые производства и рабочие места. Строим жилье, благоустраиваем населенные пункты.

Область стала местом притяжения людей. И это, пожалуй, лучшая благодарность ветеранам, всем, кто внес значимый вклад в развитие островной земли.

— Семьдесят четыре года назад эти территории справились с внешним вызовом. Южный Сахалин и Курильские острова были освобождены, война закончена. А какие вызовы стоят перед Сахалинской областью сегодня?

— В первую очередь необходимо решить волнующие людей вопросы. Это накопившиеся проблемы в здравоохранении, образовании, ЖКХ, в транспорте, большое количество ветхого и аварийного жилья. Мы уже добились определенных успехов в их решении, но сделать еще предстоит немало.

— За две недели мы проехали Курильские острова. Общались с чиновниками, представителями бизнеса, рядовыми курильчанами. Но не нашли ответа на вопрос: зачем в регион и в острова Курильской гряды вкладывается столько федеральных ресурсов. Поможете разобраться?

— Это одна из важнейших задач государства — развивать его территории. Если бы этого не делалось, то Россия оставалась бы в границах Московского княжества.

В конце концов, если эти земли не будем развивать мы, то это сделают за нас другие страны. Только им они в итоге и будут принадлежать. А Сахалин и Курильские острова — земли российские. Тут никакого двойного толкования быть не может.

Планы и задачи

— Какие стратегические проекты реализуются в области сегодня? Какие планируются в ближайшем будущем?

— В первую очередь это газификация Сахалинской области. Стоит задача ускорить темпы газификации населенных пунктов. В 2020—2021 годах планируются ввести объекты газификации в пяти муниципальных образованиях. До 2025 года должны выйти на 100-процентную газификацию региона.

Еще один важный проект — перешивка железнодорожной колеи на общероссийский стандарт. Основной этап работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры Сахалина завершился буквально на днях.

Куклы в национальных костюмах
© Sputnik / А.Сайков
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Для области это имеет огромное значение. С переходом на широкую колею будет снижена стоимость и сокращены сроки доставки грузов, увеличится грузооборот, появятся новые возможности для развития туристического потенциала региона, модернизации устаревшего железнодорожного подвижного состава.

Много проектов реализуется в различных отраслях экономики, которые в перспективе будут иметь большой экономический эффект, будут способствовать расширению сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Например, проект, который реализуется в рамках режима "Свободный порт Владивосток" по увеличению добычи угля. Он предполагает строительство магистрального конвейера по транспортировке угля в порт Шахтерск, протяженность 26 километров.

В сельском хозяйстве реализуются проекты, направленные на увеличение производства овощей закрытого грунта, мяса, молока, а также выпуск продукции из них. Они уже принесли результаты.

За последние годы объем производства сельскохозяйственной продукции вырос на 21,8%. Производство мяса увеличилось в 2,7 раза.

Мы продолжим развивать это направление. В планах строительство современных овощехранилищ, а также тепличного комплекса для выращивания рассады овощных и цветочных культур, ягоды.

Туристы на вулкане

— У Сахалина громадный туристический потенциал, говорили нам чиновники и предприниматели. Собственно, видно это любому, кто приезжает сюда. Как планируется реализовывать этот потенциал в дальнейшем?

— Правительство Сахалинской области ведет целенаправленную работу по созданию условий для развития туризма во всем островном регионе, в том числе и на Курильских островах.

В регионе действуют меры экономической поддержки для привлечения инвестиций в туризм. Например, юрлицо может получить земельный участок под создание объектов туристской инфраструктуры — гостиниц, отелей, пансионатов, баз отдыха без проведения торгов. 

Мозаика у здания городской администрации дает представление о профессиях населения Сахалина
© Sputnik /
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В целом у области огромный туристический потенциал, необходимо его грамотно раскрывать, системно формировать имидж региона. Не менее важно повышать доступность островов, и правительство активно работает над этим.

Также ведется работа с муниципальными образованиями по обустройству и благоустройству мест туристского осмотра и показа.

Активно в процессе развития туризма участвует бизнес. К примеру, в 2018 году частной компанией на острове Итуруп введен в эксплуатацию бальнеологический комплекс "Жаркие воды", ведутся работы по обустройству туристско-рекреационной зоны на вулкане Баранский.

В целом при развитии туризма на островах мы будем следовать кластерному подходу. Ядрами кластеров будут природные и историко-культурные объекты. Это позволит обновлять территории комплексно.

Но хочу подчеркнуть, что туризм не самоцель. В первую очередь мы хотим добиться того, чтобы курильчане жили в достойных условиях. А развитие туризма — это и новые дороги, и рейсы, и места отдыха, и рабочие места.

Имидж — это все

— Курильские острова все еще неизвестная земля — terra incognita. Причем как для иностранцев, так и для россиян. Планируете ли вы активнее рекламировать Сахалин и Курилы внутри страны и за ее пределами? Каким образом?

— В целом у области огромный туристический потенциал, необходимо его грамотно раскрывать, системно формировать имидж региона, рассказывать о Сахалине и Курилах в стране и за рубежом.

На Сахалине есть на что полюбоваться
© Sputnik /
На Сахалине есть на что полюбоваться

С этой целью был создан Сахалинский туристско-информационный центр. Одна из его главных задач — предоставление максимально полной и актуальной информации, которая позволит сделать отдых в регионе комфортным и удобным не только для туристов, но и для местных жителей.

Сахалинский туристско-информационный центр — своеобразное окно для туристов с других регионов и стран.

Продвигая туризм Сахалинской области как в России, так и за рубежом на международных выставках, Центр помогает создавать региону репутацию одного из самых привлекательных туристических мест с широким выбором качественных услуг.

Эту работу мы будем продолжать.



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