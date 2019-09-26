За любимым на край света: как грузинка Мадона оказалась на острове Шикотан

Мотивы переезда на Курильские острова бывают разными. Один из них — любовь. Так, на острове Шикотан появилась Мадона и зажгла свою "Звезду"

Главное, что должен понимать турист, приехавший на остров Шикотан, — здесь нет сервиса. Если вы из тех, кто, выбирая отель на сайте, пишет сопроводительное письмо с перечнем требований к номеру и даже указывает желаемый цвет ванной, вам лучше сразу отказаться от идеи поездки.

Когда капитан плашкоута, доставляющего вас по морю на Шикотан, предлагает пассажиру чай и печенье, то это не исполнение им обязательств, а просто человеческая забота — печенье ему дала в дорогу жена, и чайник только что закипел на рулевой рубке. А вы замерзли и можете простудиться.

На острове нет туристического сервиса, но есть гостеприимство. И это вторая важная особенность, к которой необходимо привыкнуть гостю. Не совсем гостеприимство даже, скорее забота о случайном человеке, оказавшемся в непростых условиях, — каждый житель острова считает своим долгом помочь такому.

Мадона на острове

Вот и Мадоне Гивиевне меньше всего подходит определение "хозяйка гостиницы". Женщина воплощает в себе десяток функций и должностей — от краеведа и общественного активиста до скорой помощи и службы спасения.

Sputnik Мадона

Мы оказываемся в ее "Звезде" в тот момент, когда плашкоут успел зайти в порт Малокурильска, но из-за надвигающегося шторма его отправление в обратную дорогу уже объявили отмененным. Новые постояльцы прибыли, прежние уехать не могут.

Мадона ходит среди хаоса и с деловым спокойствием решает логистическую головоломку: этих поселим в квартире у знакомых, тех накормим и отправим к соседям, вон тому срочно надо раздобыть резиновые сапоги 47 размера, а еще не забыть отправить машину за группой туристов, застрявшей в бухте на другом краю острова.

На вопрос, сколько нам следует заплатить за незапланированную просрочку номера на сутки и за ее домашние обеды, Мадона только отмахивается — "денег не надо, у меня здесь не бизнес, а миссия". Но соглашается поговорить.

— Мадона, когда мы общались с жителями Южно-Сахалинска, то редкий наш собеседник добирался до Курильских островов.

— Сейчас очень многие стали ездить сюда. Туристы. Но они ездят как-то по-дикому.

— Что значит "по-дикому"?

— С палатками. Но погода у нас не всегда радует. Денег у многих нет, говорят. Я, конечно, всегда помогу немножко. Если стоит пять тысяч рублей комната, то сдам за четыре. Если две тысячи — за полторы.

Первую гостиницу на Малокурильске сделала я. В 2011 году. У меня здесь своего рода миссия. Рабочих спасала. Вот выпил человек один раз, уволили его с завода за это. И что делать? Билеты домой им покупала. Деньги на лекарства давала, когда зарплату не платили. Но они всегда возвращали. Предлагала сдельную работу.

Переехать на край света

— Вы гражданка Грузии. Муж ваш грузин. Как вы оказались на Курилах?

— Первым на островах появился муж. Он жил во Владивостоке, служил на пароходе. Они зашли на Шикотан воду набирать. Вышли на берег. И где-то на берегу он прочитал, что здесь работает Кухалашвили Амиран Леванович. Однофамилец мужа. Муж поспрашивал. И оказалось, что это действительно его двоюродный брат. Потом тогда еще будущего мужа пригласили сюда работать, и в 1976 году он приехал. Потом он был в Грузии, мы поженились. В 1981 году 31 декабря муж привез меня на Шикотан. Такой новогодний подарочек.

Sputnik Муж Мадоны

— И легко было все бросить, поехать неведомо куда, на край света?

— Я же тогда молодая была. Сказала, что поеду. Родители, разумеется, были сильно против. Но я не представляла, конечно, что этот остров — такая глушь. Тогда с ноября по май пароходы не ходили. Первый год было тяжело. Постепенно освоились.

— Чем занимались?

— Была директором овощного магазина, книжного магазина. В 1991 году я уехала с Шикотана в Тбилиси. Потом вернулось сюда в гости через 17 лет. И как-то загостилась…

— И что делали в Тбилиси все это время?

— Водила детей в школу. Работала. Был магазин в Тбилиси. А муж Автандил находился здесь. Ходил в море. Но дважды в год приезжал в Грузию.

"Звезда" Шикотана

— Как изменился остров за время вашего отсутствия?

— Появились новые дома. Немного разобрали завалы после землетрясения 1994 года.

— И начали строить гостиницу?

— Сначала было кафе. Кафе "Звезда". Но эта работа тяжелая. Потом гостиницу решили сделать.

Sputnik Ужин

— Когда приняли первого гостя?

— Первого гостя приняли в 2011 году. В апреле приехали японцы. Переночевали несколько дней. Командированных тогда было мало.

— Грузины к вам приезжали?

— Приезжали. Семейная пара. Поработали здесь. Родственники и знакомые через Facebook следят, что у нас тут происходит. Все хотели бы сюда приехать. Если бы волокиты с документами не было, очень многие приехали бы. Желание есть.

— Сегодня наполняемость гостиницы большая?

— Большая. Часто нет свободных комнат. В августе много туристов. А так — командированные. Есть те, кто приезжает на пару дней. Есть те, кто живет месяцами.

— Вы кормите нас на завтрак блинами. А когда приезжают японцы, они едят блины?

— Они все едят. Очень нравятся им и блины. Сначала просят рис, но, когда я делаю мясо по-грузински, они забывают про этот рис. Хлеб макают, как грузины. Сайру они в блины заворачивают.