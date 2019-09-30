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Хотите увидеть край света? Смотрите — это Шикотан, здесь заканчивается Россия

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Где найти край света? Уникальную возможность предоставляет остров Шикотан! Хотите увидеть место, где заканчивается Россия? Смотрите это видео

Что такое край света? Существует ли он на самом деле? Один из островов Курильской гряды доказывает, что существует.

Причем найти край света любой турист может и без проводника, ведь достаточно всего нескольких дней, чтобы увидеть все красоты сравнительно небольшого острова Шикотан.

Конечно, путешественникам придется все же приложить усилия, чтобы добраться до мыса Край Света. Но разве можно отказываться от возможности увидеть своими глазами место, где заканчивается огромная территория России?

Смотрите это видео, если хотите узнать, как туда добраться!



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