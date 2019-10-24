Российские власти отреагировали на публикации Sputnik о Курилах

Латвийские журналисты сделали то, что оказалось не под силу российским СМИ – рассказали о Южных Курилах, не скрывая проблем Дальнего Востока

Председатель Совета по вопросам Дальнего Востока и Прибайкальского региона при Совете Федерации, сенатор Анатолий Широков обсудил с журналистами Sputnik, посетившими Южные Курилы, вопросы развития дальневосточных регионов.

В августе в рамках проекта "Наивные путешественники" журналисты из Латвии Валентин Роженцов и Андрей Стариков побывали на Сахалине, Шикотане, Итурупе и Кунашире. Корреспонденты провели на островах 17 дней и сделали ряд материалов, в которых рассказали и об актуальных проблемах этого региона.

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"На сегодняшний день мы категорически мало рассказываем о Дальнем Востоке через российские СМИ, - сказал на круглом столе Широков. - Публикаций о регионе, в общем, не очень много. И, как правило, они не всегда носят позитивный характер. А латвийские журналисты сделали то, что оказалось не под силу российским СМИ – рассказали о регионе, не скрывая его проблем".

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Дальневосточный регион, как отметил Широков, является уникальным объектом для туризма.

"До конца года, по поручению президента, будет подписана Национальная программа развития Дальнего Востока, - рассказал сенатор. - Будет общая часть, относящаяся ко всему Дальнему Востоку, но развитие будет расписано и посубъектно. Значительное внимание будет уделено, прежде всего, инфраструктуре и ее крупным элементам: таким, как, например, мост на Сахалин или мост через Лену. Эти проекты должны поднять положение Дальнего Востока и сделать его наиболее привлекательным".

Ключевой момент для развития туризма – это всегда инфраструктура.

"Уже несколько лет работает закон, согласно которому те организации, которые занимается туристическим и гостиничным бизнесом на Дальнем Востоке, освобождаются от налога на прибыль. Это облегчает и снижает издержки инвестора", - добавил Широков.

Вместе с тем, по словам сенатора, проблема дороговизны авиаперелетов пока остается актуальной.

"Есть частные инициативы крупных авиакомпаний, в рамках которых можно слетать туда и обратно за 22 тысячи рублей, - сообщил Анатолий Широков. – Есть программа субсидированных полетов, согласно договорам авиакомпаний с государственными органами. В таком случае билеты стоят 7-8 тысяч в один конец. Мы будем двигаться дальше. Сейчас на ремонт и реконструкцию становятся сорок аэропортов Дальнего Востока".

По словам сенатора, недавно принято решение о том, что учителя и врачи, которые будут приезжать работать в регионах Дальнего Востока, вместо одного миллиона рублей подъемных будут получать два.

"На сегодняшний день уже принято решение по ипотеке со ставкой в 2% для молодых семей на Дальнем Востоке, - отметил Анатолий Широков. - Кроме того, сегодня разрабатывается идея переноса этой ипотеки и на вторичный рынок жилья Дальнего Востока. Таких преференций нет больше ни в одном субъекте РФ. Поэтому у нас действительно есть счастливые школы, счастливые учителя, счастливые врачи. На Дальнем Востоке работать выгодно".

С 2013 года в России начали разрабатываться и сегодня уже действуют масштабные программы по развитию Дальнего Востока. Мировые экономические центры смещаются в азиатско-тихоокеанский регион. И Россия намерена там присутствовать.

"Дальний Восток не должен выглядеть заброшенным городским поселком где-то в тайге с потухшими окнами и разрушенными зданиями, - отметил сенатор. - Совершенно напротив! Азиатско-тихоокеанский фасад России должен иметь другой вид. И на сегодняшний день мы можем с вами видеть серьезнейшие изменения. Разработано более 1600 инвестиционных проектов. Более 250 предприятий, новых, построенных с ноля, уже работают. Из всех иностранных инвестиций, которые пришли в Россию с 2013 года, более 30% ушли на Дальний Восток. Относительно Дальнего Востока принято 40 федеральных законов и более 190 постановлений правительства. Ни один макрорегион не испытывает такого внимания".