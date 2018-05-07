Церемония инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина

В пятницу, 20 апреля, в Кишиневе произошло сразу два крупных пожара: в центре города горел торговый центр, а в одном из микрорайонов - здание Института микробиологии Академии наук.
Результаты социологических опросов подтвердили, что многие жители стран Запада доверяют президенту России больше, чем собственным лидерам.
Молдавский президент выразил признательность лидеру России "за достижение совместных договоренностей, которые облегчили жизнь сотням тысяч граждан Молдовы, живущим и работающим на территории Российской Федерации".
В понедельник, 7 мая, избранный президент России Владимир Путин вступил в должность и принес присягу Родине на тексте Конституции страны.
В одном из прудов рижского парка Нордекю обнаружили мешок с патронами для различных видов оружия.
Корабли военно-морских сил Литвы принимают участие в международных учениях "Балтийская крепость — 2018" в территориальных водах республики.
Поток туристов из России в Эстонию в марте вырос почти на 40 процентов, сообщает Департамент статистики республики.
Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален рассказал о своей дочери Ксении и об отношении к продолжению карьеры его жены Дарьи Домрачевой.
Кавказский горный центр построят в Сванети — детали проекта обсудили премьер-министр Грузии и всемирно известный альпинист Рейнхолл Меснер.
В столице Абхазии дан старт новому беговому сезону: забег "Run Sukhum" собрал полтысячи спортсменов. Спортивный праздник приурочили ко Дню Победы.
В Азербайджане произошло землетрясение. По предварительным данным, его магнитуда составила 3,3. Это уже второе землетрясение за последние две недели.
Слухи о выступлении фигуристки Евгении Медведевой за Армению не соответствуют действительности, заявили в Федерации фигурного катания республики.
Глава Северо-Казахстанской области рассказал, как идет подготовка к форуму в Петропавловске с участием Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина.
Футбольные аналитики считают, что сборная Кыргызстана в мае сохранит свою рекордную позицию в рейтинге FIFA.
В ходе спецоперации у границы с Таджикистаном за минувшие сутки уничтожены 15 вооруженных боевиков, в том числе и два полевых командира.
В Петербурге узбекистанцы подделали регистрацию 750 соотечественникам – задержаны двое организаторов незаконного бизнеса.
В Северной Осетии на Параде Победы впервые будет представлен ракетный комплекс "Искандер", а онлайн-трансляцию покажут на двух площадях Владикавказа.
В одном из прудов рижского парка Нордекю обнаружили мешок с патронами для различных видов оружия.
Корабли военно-морских сил Литвы принимают участие в международных учениях "Балтийская крепость — 2018" в территориальных водах республики.
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