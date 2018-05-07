Путин принес присягу президента России

Смотрите на видео, как прошла церемония вступления Владимира Путина в должность президента России.

"Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу", — сказал Путин.

В рамках церемонии инаугурации Путин также заявил, что целью его жизни и работы, как и прежде, будет служение людям и Отечеству.

Путин в четвертый раз за всю историю независимой России был избран подавляющим большинством голосов граждан страны на должность президента.

Нынешний срок полномочий главы российского государства будет длиться шесть лет вплоть до 2024 года, когда состоятся очередные президентские выборы в Российской Федерации.