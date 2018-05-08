Выступление в Госдуме кандидата на должность председателя правительства РФ

Смотрите на видео, как прошла церемония вступления Владимира Путина в должность президента России.
В пятницу, 20 апреля, в Кишиневе произошло сразу два крупных пожара: в центре города горел торговый центр, а в одном из микрорайонов - здание Института микробиологии Академии наук.
В своем поздравлении российский лидер отметил беспримерный героизм наших народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах Великой Отечественной войны.
В пресс-центрах Sputnik столиц стран СНГ и ЕС прошел видеомост "Фронтовая перекличка", который объединил семейные истории всех, кого коснулись события Великой Отечественной войны.
Когда в Молдове пройдут парламентские выборы: председатель Демпартии рассказал, с какой просьбой обратился к коллегам-депутатам.
Более 70 тысяч предприятий в Латвии в 2017 году не платили налоги, причем половина из них делают это в течение четырех лет.
Посольство Белоруссии в Литве поблагодарило литовскую сторону за "заботу" о безопасности строящейся БелАЭС.
Эстонские военные от имени народа республики почтили память павших во Второй мировой войне, отдав честь и возложив венок к Бронзовому солдату.
Житель Бреста во время ремонта в квартире, которая ему досталась в наследство, нашел арсенал патронов.
Бюро парламента Грузии отложило еще на месяц рассмотрение вопроса о либерализации наркополитики.
Курсантов Сухумского военного училища наградили за участие в проекте "Возвращение имени" – с 2016 года они нашли более 70 пропавших без вести фронтовиков.
В Азербайджане при проверке автомобиля из Ирана таможенники ничего не обнаружили, но допущенная к машине собака нашла крупную партию наркотиков.
Ереванцы снова собираются на площади Республики. На этот раз — в ожидании внеочередного заседания парламента, где ожидается избрание премьер-министра.
Гражданка Казахстана Татьяна Бережная, оказавшаяся заложницей родственников мужа в Иордании, вернулась на родину.
Посольство Кыргызстана в России проводит работу по увеличению числа почетных консулов республики.
Почти полцентнера героина изъяли сотрудники МВД Таджикистана у двух жителей приграничного с Афганистаном города Хорога.
Во всех регионах Узбекистана появятся центры инновационных идей, разработок и технологий. Их освободят от налогов сроком на пять лет.
Видеоролик в социальной сети с кражей невесты в Северной Осетии за неполные сутки набрал 37 тысяч просмотров.
Более 70 тысяч предприятий в Латвии в 2017 году не платили налоги, причем половина из них делают это в течение четырех лет.
Посольство Белоруссии в Литве поблагодарило литовскую сторону за "заботу" о безопасности строящейся БелАЭС.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik