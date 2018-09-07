Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Прямая трансляция еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Прямая трансляция еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Президент РФ Владимир Путин в Германии на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудит урегулирование ситуации в Сирии, на Украине, санкции США и реализацию крупных международных коммерческих проектов, включая "Северный поток-2".
В антикоррупционном ведомстве сообщили о новых задержаниях по громкому делу.
Зарабатывала, заставляя детей развлекать отдыхающих на побережье Черного моря в Румынии, а теперь может попасть в тюрьму на всю жизнь.
В ближайшие выходные в Бендерах состоится долгожданное для горожан событие - открытие стадиона.
В Вентспилсе раскрыли сеть "алкотакси": водители продавали клиентам спиртное в ночное время, купить его могли даже несовершеннолетние.
Посол Литвы в США обратился к руководству американской торговой сети Walmart с просьбой изъять из продажи футболки с советской символикой.
Министр юстиции Эстонии предлагает лишать гражданства за государственную измену.
Несколько десятков старых аптечек с крупной партией психотропного вещества обнаружили во время демонтажа бомбоубежища на минском заводе.
Грузинские археологи обнаружили руины монастыря IX-X века, разрушенного во время монгольского нашествия.
Огромных размеров сибаса выловили в окрестностях Адзюбжы двое любителей рокфишинга. Как рыбаки "боролись" за добычу - в материале Sputnik.
Сотрудники азербайджанского МЧС спасли шестерых рабочих, которые собирались спрыгнуть с подъемного крана.
Следствие изучает покупку особняка бывшего начальника армянской полиции Владимира Гаспаряна.
Вредные вещества в куклах, произведенных в Китае, обнаружили при проверке в Восточно-Казахстанской области.
В Бишкеке в драке убили мастера спорта по боевому самбо, чемпиона Кыргызстана Бекзата Жаныбекова.
Известный таджикский тренер Рашид Рахимов вновь возглавил грозненский футбольный клуб "Ахмат". Он прокомментировал свое назначение.
Специальный реестр интернет-ресурсов с запрещенным содержанием создадут в Узбекистане, доступ пользователей к ним будет закрыт.
Действия грузинских властей, не пустивших в страну журналистов, доказали не меняющееся отношение Тбилиси к России, заявили в Цхинвале.
В Вентспилсе раскрыли сеть "алкотакси": водители продавали клиентам спиртное в ночное время, купить его могли даже несовершеннолетние.
Посол Литвы в США обратился к руководству американской торговой сети Walmart с просьбой изъять из продажи футболки с советской символикой.
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