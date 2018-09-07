Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Мария Захарова провела традиционный еженедельный брифинг, в ходе которого озвучила позицию МИДа России по вопросам внешней политики. О провокации в Солсбери, ситуации в Сирии и Афганистане, военных учениях "Восток-2018".
Прямая трансляция еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Мария Захарова провела традиционный еженедельный брифинг, в ходе которого озвучила позицию МИДа России по вопросам внешней политики. О провокации в Солсбери, ситуации в Сирии и Афганистане, военных учениях "Восток-2018".
Прямая трансляция еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
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