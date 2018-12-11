Что думают в президентуре об угрозах импичмента Игорю Додону

Насколько серьезно надо воспринимать заявления спикера парламента о выборах в марте?
Почему президент ничего не предпринимает в связи с тем, что его постоянно лишают временно полномочий?
Канун выборов - не превратится ли день тишины в день компроматов?
И почему Игорь Додон согласился с инициативой демократов о проведении референдума одновременно с выборами.
Эти вопросы ведущие программы "Экспертиза" Наталья Иовва и Сергей Цуркану обсудят в эфире радиостудии Sputnik Молдова с советником президента Максимом Лебединским.