Секреты бюджетных путешествий от Алексея Иванцова

- "Багажные войны" – почему авиакомпании-лоукостеры закручивают гайки. Новые правила перевоза багажа и ручной клади.
- Где отдохнуть зимой – недорого и со вкусом, куда съездить из Молдовы кроме привычных горнолыжных курортов.
- Кишиневский аэропорт – его плюсы и минусы.
- Куда в Молдове сходить с детьми на новогоднюю елку.
- Овербукинг – кошмар для путешественника.
- Когда лучше покупать авиабилеты.
Об этом и многом другом беседуют журналисты Сергей Цуркану и Елена Сибова с профессиональным путешественником Алексеем Иванцовым.