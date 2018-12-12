Секреты бюджетных путешествий от Алексея Иванцова

- "Багажные войны" – почему авиакомпании-лоукостеры закручивают гайки. Новые правила перевоза багажа и ручной клади.

- Где отдохнуть зимой – недорого и со вкусом, куда съездить из Молдовы кроме привычных горнолыжных курортов.

- Кишиневский аэропорт – его плюсы и минусы.

- Куда в Молдове сходить с детьми на новогоднюю елку.

- Овербукинг – кошмар для путешественника.

- Когда лучше покупать авиабилеты.

Об этом и многом другом беседуют журналисты Сергей Цуркану и Елена Сибова с профессиональным путешественником Алексеем Иванцовым.