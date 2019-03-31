ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Суперсезон проекта "Ты супер!"

Трансляция международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.

Смотрите на сайте Sputnik Молдова замечательное шоу "Ты супер!". Это новый вокальный конкурс для детей, оставшихся без попечения родителей. Организаторы отошли от устоявшихся правил: финалистам прошлых лет дали право снова соревноваться.

Подробности о шоу, об участниках, их истории читайте и смотрите в нашем спецпроекте "Ты супер! Суперсезон>>>