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LIVE: Украина во втором туре выбирает президента - видео

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Тема:
Выборы на Украине - 2019: кто станет президентом (44)
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© Ruptly

Во второй тур президентских выборов вышли действующий глава Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Президентские выборы прошли на Украине 31 марта, однако никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Во второй тур прошли действующий глава государства Петр Порошенко и Владимир Зеленский, одержавший победу в первом туре.

Дмитрий Песков, архивное фото
© Sputnik / Илья Питалев
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Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.

Следить за соблюдением украинского и международных законов в сфере избирательного права призваны более 80 тысяч наблюдателей. Самую большую делегацию на эти выборы направили США – 63 человека, Польша - 40 человек, Словакия – 16, Франция – 15, Германия - 13. Литва, Чехия и Япония направили на Украину по пять наблюдателей. Иордания, Испания и Швеция - по четыре представителя, Турция и Норвегия – троих, Бельгия и Португалия – по два наблюдателя, а Азербайджан и Молдова – по одному.

Дебаты кандидатов в президенты Украины
© Sputnik / Стрингер
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Центризбирком Украины также зарегистрировал 1841 наблюдателя от 15 международных организаций.

Уже традиционно самую многочисленную делегацию отправило Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - всего 808 представителей.

Также украинский ЦИК зарегистрировал многочисленную делегацию от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) - 373 человека. Всемирный конгресс украинцев направит на выборы 219 наблюдателей, Канадская миссия наблюдения за выборами (CANEOM) - 160 наблюдателя, Парламентская Ассамблея ОБСЕ – 118 наблюдателей, Парламентская Ассамблея Совета Европы – 36 наблюдателей, Парламентская Ассамблея НАТО – 23 наблюдателя, от Европейского парламента – 13, Международный республиканский институт - 55, Международный экспертный центр избирательных систем, и Парламентская ассамблея Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ). Кроме того, ЦИК зарегистрировал 19,5 тысячи наблюдателей от 55 украинских общественных организаций.

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Киев законодательно запретил гражданам России участвовать в наблюдении за выборами на Украине и уже дважды отказывал россиянам в аккредитации в качестве членов соответствующих международных мониторинговых миссий.

Ранее статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что Москва не будет направлять наблюдателей на второй тур выборов на Украине, в нынешних условиях это небезопасно. 

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Тема:
Выборы на Украине - 2019: кто станет президентом (44)

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Теги:
президент, Выборы, Украина
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