Церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - видео

22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории стран, входивших в СССР, – начало Великой Отечественной войны (1941-1945), освободительной войны против нацистской Германии и ее союзников.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков.

22 июня — День памяти и скорби. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война.

22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России – начало Великой Отечественной войны (1941-1945), освободительной войны народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющейся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945).

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.

К этому времени фашистской Германией были порабощены многие европейские страны, и советский народ принял на себя самый мощный удар. Против СССР выступили вместе с Германией Румыния, Италия, через несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним присоединилась Норвегия. Советский народ ответил врагу единым могучим сопротивлением, стоял в полном смысле этого слова насмерть, защищая отечество.

Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона человек. Из них более 8,7 миллиона погибли на полях сражений, 7,42 миллиона человек были преднамеренно истреблены нацистами на оккупированных территориях, более 4,1 миллиона погибли от жестоких условий оккупационного режима. 5,27 миллиона человек были угнаны на каторжные работы в Германию и сопредельные с нею страны, пребывавшие также под немецкой оккупацией. Из них вернулись на родину чуть больше половины – 2,65 миллиона человек, более 450 тысяч иммигрировали, 2,16 миллиона человек погибли и умерли в плену.

Потери СССР составили 40% всех людских потерь во Второй мировой войне. Около одного миллиона советских воинов отдали свои жизни при освобождении народов Европы.

Согласно заключению Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, оккупанты полностью или частично разрушили свыше 1,7 тысячи городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень СССР, только прямой материальный ущерб государству и населению составил 679 миллиардов рублей (в ценах 1941 года).

Понесенные страной людские потери и материальный ущерб от немецко-фашистской агрессии ни с чем не сравнимы. История еще не знала таких разрушений, варварства и бесчеловечности, каким отмечен путь гитлеровцев по советской земле.

До 1992 года день начала Великой Отечественной войны не был официальной памятной датой. Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года этот день был объявлен Днем памяти защитников Отечества. Указом президента России от 8 июня 1996 года его название было изменено на День памяти и скорби.

24 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", которыми в перечень памятных дат была включена новая – 22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год).

22 июня, в память о начале Великой Отечественной войны, на территории России приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.

Руководители страны возлагают траурные венки к Могиле Неизвестного солдата в Москве.

В этот день народы России скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили свое Отечество или стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Жители России вспоминают начало Великой Отечественной войны минутой молчания и звоном колоколов, по всей стране проходят различные патриотические акции. Во многих городах первые памятные мероприятия проходят в час, когда началась война.

В этот день с 2009 года ежегодно проводится мемориальная акция "Свеча памяти 22 июня – свеча памяти на моем окне". Несколько лет подряд ее организаторами выступают участники движения "Волонтеры Победы". В 2018 году акция расширила географию и масштаб: даже в маленьких населенных пунктах волонтеры организовали памятные мероприятия. Впервые к акции присоединился сирийский Алеппо, а в США она прошла второй раз.

Во многих городах в этот день открываются тематические выставки и экспозиции, проходят концерты и спектакли, авто- и мотопробеги.

В Москве, как и во всей стране, проходит большое количество мероприятий, посвященных этой скорбной дате. Среди них две знаковые акции – "Линия памяти" на Крымской набережной и "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду. Они проводятся в ночь с 21 на 22 июня.

Во время акции "Линия памяти", которая первый раз была проведена в 2015 году, на Крымской набережной в память о каждом дне Великой Отечественной войны зажигают инсталляцию из 1418 (по числу дней войны) свечей. Их устанавливают на бордюре вдоль набережной вместе с красными листами отрывного календаря, на которых белыми цифрами пронумерован каждый день войны. Во время акции каждый желающий может зажечь свечу в память об одном из важных для его семьи дне войны. Свечи горят до полуночи 23 июня.

Патриотическая акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проводится в центре Москвы у Вечного огня в Александровском саду с 1992 года. Во время мероприятия молодежные объединения, общественные организации и патриотические клубы, а также все желающие вместе с ветеранами войны возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Возложение начинается после того, как в четыре часа утра голос Юрия Левитана объявит о начале войны.

В эту ночь на установленных экранах транслируется историческая хроника, звучат песни военных лет.

В 2015 году акция "Вахта памяти. Вечный огонь-2015" стала официально общероссийской и прошла по единому стандарту в городах-героях и городах воинской славы.

22 июня 2019 года Министерство обороны Российской Федерации проведет во многих городах России Всероссийскую военно-патриотическую акцию "Горсть Памяти", целью которой является передача земли с мест захоронений и братских могил воинов, павших в боях и умерших от ран и болезней в военных госпиталях, в историко-мемориальный комплекс Главного Храма Вооруженных Сил в городе Москве.

22 июня, кроме России, еще более чем в 80 странах мира проходят акции в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков.

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