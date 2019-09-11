Пресс-конференция Сергея Лаврова и Нику Попеску - видео

Смотрите прямую трансляцию заявлений министров иностранных дел России и Молдовы по итогам встречи, прошедшей в Москве.

Глава внешнеполитического ведомства Молдовы Нику Попеску 11 сентября находится с рабочим визитом в России.

Лавров и Попеску обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в сферах энергетики, инвестиций, сельского хозяйства.

Это первая поездка в Москву главы МИДЕИ после формирования в Молдове коалиционного правительства в июне этого года. До этого Попеску побывал в Брюсселе, Бухаресте и Киеве.

В столице России у него запланированы встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и другими официальными лицами - членами Госдумы и Совета Федерации, а также с представителями молдавской диаспоры и гражданского общества.

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