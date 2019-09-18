"ТЭФИ-Содружество": вручение призов и церемония закрытия

На Международном телевизионном фестивале "ТЭФИ-Содружество"-2019 подводят итоги и награждают победителей конкурсной программы.

Началось торжественное закрытие Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"-2019.

Этот масштабный форум проходит уже в девятый раз, но в Молдове организуется впервые. В число участников вошли представители 12 стран мира.

На фестивале работал экспертный совет. Итоги его решения озвучат в прямом эфире на церемонии закрытия форума. Победителей конкурса наградят специальными призами.

Мероприятие организовано Фондом "Академия Российского телевидения" под патронатом президента Республики Молдовы Игоря Додона.

Международное информационное агентство и радио Sputnik выступает международным информационным партнером "ТЭФИ Содружество-2019", а Sputnik Молдова – информационным партнером в Молдове.

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