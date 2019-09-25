Выступление Кирилла Вышинского на заседании Совета Федерации

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступает в Совете Федерации России. Его тема : "Положение со свободой слова на Украине и борьба за права журналистов: личный опыт".

Недавно стало известно, что руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский станет постоянным экспертом в комиссии Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) по международному сотрудничеству в вопросах защиты прав российских граждан за рубежом. В среду Вышинский выступит в Совете Федерации РФ. Приглашение для журналиста пришло от спикера Валентины Матвиенко.

Вышинский выступит по теме "Положение со свободой слова на Украине и борьба за права журналистов: личный опыт".

Напомним,журналист был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Его арестовали только из-за того, что он выполнял свою журналистскую работу. Судьи обвинили его в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Суд восемь раз продлевал арест, и только 28 августа 2019 года Вышинского выпустили из-под стражи.

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7 сентября Россия и Украина освободили по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных в Россию прилетел и Вышинский.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с Вышинским беспрецедентной, заявив, что журналиста арестовали за его прямую профессиональную деятельность.

Ранее сообщалось, что Вышинский будет вести программу "Настоящая Украина" на российском ТВ.

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