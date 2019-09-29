Французы прощаются с Жаком Шираком: прямая трансляция из Парижа

Ожидается, что отдать дань памяти и уважения экс-президенту придут тысячи французов. Официальные мероприятия, связанные с похоронами Жака Ширака состоятся в понедельник, 30 сентября. Похоронят бывшего французского лидера на парижском кладбище Монпарнас рядом с его старшей дочерью.

Жак Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год. Он скончался в четверг, 26 сентября, в возрасте 86 лет после продолжительных проблем со здоровьем. Ныне действующий глава государства Эммануэль Макрон в обращении к народу назвал Ширака "человеком, которого все любили так же сильно, как он любил всех".

Ширак стал первым высокопоставленным европейским политиком, посетившим Молдову. Это было в сентябре 1998 года. Его визит состоялся всего лишь через несколько месяцев после создания первой демократической правящей коалиции – Альянса за демократию и реформы. После этого визита на рынке республики появились крупные французские инвесторы - Lafarge и Voxtel (ныне Orange).