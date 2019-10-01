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Владимир Путин принимает участие в саммите ЕАЭС

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Президент России Владимир Путин прилетел в Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Помимо лидеров государств-членов ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России) на встречу приглашены президент Молдовы Игорь Додон как глава государства-наблюдателя при Союзе, а также почетные гости: президент Ирана Хасан Роухани и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

На заседании будут обсуждаться вопросы деятельности ЕАЭС, перспективы развития интеграционных процессов, намечены задачи по улучшению функционирования единого рынка и расширению взаимодействия в ключевых секторах экономики.

К утверждению лидерами государств подготовлены Концепция формирования общего финансового рынка Союза, бюджет ЕАЭС на 2020 год и ряд решений по гармонизации законодательства в сфере транспорта и энергетики, также ожидается согласование основных направлений международной деятельности Союза на 2020 год и подписание соглашения о свободной торговле с Сингапуром.

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