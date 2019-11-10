LIVE: Владимир Путин поздравил Александру Пахмутову с юбилеем

Александра Пахмутова отметила 90-летний юбилей 9 ноября. Ее творческая деятельность началась в 1942-1943 годах. Среди первых песен композитора были фронтовые: "Если будешь ранен, милый, на войне" и "Если я не вернусь, дорогая" на стихи Ивана Уткина. Сегодня на счету Похмутовой около 400 композиций, в том числе "Беловежская Пуща", "Надежда" "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Знаете, каким он парнем был", "Команда молодости нашей", "Орлята учатся летать", "Как молоды мы были", "Птица счастья", и многие другие. Многие композиции она написала в соавторстве с Николаем Добронравовым. Также она создала музыку ко многим популярным советским фильмам.

В 1953 году Александра Пахмутова окончила Московскую Государственную консерваторию имени П.И. Чайковского, где занималась у композитора профессора Виссариона Шебалина, в 1956 году – аспирантуру, защитив диссертацию на тему "Партитура оперы М.И. Глинки "Руслан и Людмила".

Работая в разных жанрах, Александра Пахмутова завоевала особую популярность как автор песен.

Песни Пахмутовой звучали в исполнении Ансамбля Александрова, Хора имени Пятницкого, ансамблей "Песняры", "Самоцветы", "Надежда", "Верасы", "Сябры", "Пламя", группы Стаса Намина и др.

Александра Пахмутова написала произведения для симфонического оркестра "Русская сюита", "Концерт для трубы с оркестром", увертюру "Юность", "Оду на зажжение огня", музыку для ансамбля колоколов и оркестра Ave Vita. Композитором созданы сочинения кантатно-ораториального жанра "Василий Теркин", "Прекрасная, как молодость, страна", кантаты для детского хора и симфонического оркестра "Красные следопыты".

На музыку Пахмутовой в 1970-х годах в Государственном академическом Большом театре и в Одесском Государственном театре оперы и балета был поставлен балет "Озаренность".

В 2005 году к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне Пахмутова создала музыку к документальному сериалу "Великая Победа" режиссера Виктора Лисаковича.

Александра Пахмутова выпустила несколько десятков авторских грампластинок. Среди них компакт-диск "Как молоды мы были" (1995), диск "Зарево любви" (1996), сборник песен "Звездопад" (2001), а также сборник песен для детского хора на стихи Сергея Есенина "Земля моя златая" (2001).

Активная творческая деятельность композитора успешно сочеталась с общественной. В 1968-1991 годах она занимала должность секретаря правления Союза композиторов СССР, а в 1973-1995 годах – секретаря правления Союза композиторов России.

В 1969-1973 годах была депутатом Моссовета, в 1980-1990 годах – депутатом Верховного Совета РСФСР, избиралась членом Президиума Верховного Совета РСФСР.

В течение многих лет Пахмутова была председателем Всесоюзной комиссии массовых музыкальных жанров. Более 20 лет, начиная с 1968 года, возглавляла жюри Международного конкурса песни "Красная гвоздика".

Александра Пахмутова – народная артистка СССР (1984), Герой Социалистического Труда (1990), лауреат Государственных премий СССР (1975, 1982), премии Ленинского комсомола (1967), премии Союзного государства России и Белоруссии (2004).

Награждена двумя орденами Ленина (1979, 1990), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1967, 1971), орденом Дружбы народов (1986).

Она удостоена российских орденов "За заслуги перед Отечеством" III (2014), II (1999) и I (2009) степеней.

В 2015 году Пахмутовой была присуждена Государственная премия РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

В октябре 2019 года она была удостоена ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

Композитор имеет награды Русской православной церкви – орден Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской II степени (2008), орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени.

Пахмутова является обладателем премии "Овация" (2001), премии "Российский Национальный Олимп" (2004), а также Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства (2010).

Именем композитора назван открытый в 1968 году астероид Pakhmutova.

В 1976 году именем Александры Пахмутовой была названа и официально зарегистрирована в Планетном центре в городе Цинциннати (США) малая планета №1889 между Марсом и Юпитером, открытая крымскими астрономами.

С 1956 года Александра Пахмутова замужем за поэтом Николаем Добронравовым.