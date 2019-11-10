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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Выступление Владимира Путина на церемонии в честь Дня полиции

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Sputnik Молдова

Десятого ноября в России отмечается День полиции, президент России Владимир Путин выступил с поздравительной речью к сотрудникам органов внутренних дел.

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (до 2011 года — День российской милиции; до 1991 года — День советской милиции — Прим.ред.) отмечается 10 ноября.

Истоки дата берет еще с советских времен.

Сто два года назад (10 ноября 1917 года) постановлением Наркомата Советской России по внутренним делам была создана рабочая милиция. Именно с этого момента берет свое началао профессиональный праздник работников правоохранительных органов России (а когда-то и бывших Советских республик, включая и Молдавию). 

Начало процессу реформирования МВД России было положено указом президента РФ от 24 декабря 2009 года "О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации". Активная фаза преобразований началась с 1 марта 2011 года, когда вступил в силу федеральный закон "О полиции" от 7 февраля 2011 года, повлекший переименование милиции в полицию.

В дальнейшем это привело и к изменению названия профессионального праздника работников милиции – в День сотрудника органов внутренних дел.

 



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