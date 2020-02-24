"Мэрцишор-2020": чем удивит зрителей ежегодный музыкальный фестиваль

О том, какие сюрпризы приготовили организаторы главного культурного события весны, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 21 фев - Sputnik. С 1 по 10 марта в Кишиневе в 54 раз пройдет международный музыкальный фестиваль "Мэрцишор", организованный министерством просвещения, культуры и исследований совместно с подведомственными концертными учреждениями.

Полная программа мероприятий была представлена в понедельник, 24 февраля, на пресс-конференции.

Министр образования Корнелиу Попович сообщил, что в этом году состоится 53 концерта с участием национальных и зарубежных коллективов. Эти мероприятия организованы компанией “Moldova-Concert”, национальной филармонией “Сергей Лункевич”, руководством Органного зала и Национальным академическим ансамблем народных танцев "Joc".

"Более 20 концертов будет организовано в различных районах страны - Новоаненском, Бричанском, Единецком, Сорокском, Криулянском, Кагульском, Комратском, Унгенском, Яловенском, Хынчештском, Оргеевском, а также в Бельцах и Тирасполе", - добавил министр.

Главные события фестиваля

В рамках фестиваля будет представлено несколько юбилейных выступлений самых выдающихся художественных коллективов Молдовы.

90 лет симфоническому оркестру и хоровой капеллы "Дойна" Национальной филармонии "Сергей Лункевич";

75 лет ансамблю народных песен и танцев „Fluieraș" и Национальному Академическому ансамблю народных танцев" Joc”;

50 лет со дня основания Национального оркестра народной музыки " Lăutarii”;

50 лет художественной деятельности маэстро Георге Мустя.

"Бюджет 54 международного музыкального фестиваля "Мэрцишор" превысит 2 млн 680 тысяч леев", - подчеркнул Попович.

От классики до танго в филармонии

Первый международный музыкальный фестиваль "Мэрцишор" состоялся в 1966 году именно в здании Национальной филармонии. Сейчас программа мероприятия очень разнообразна - от симфонических концертов до выступлений иностранных и молдавских артистов в жанре фолк- и поп-музыки.

Директор учреждения Светлана Бивол заявила, что Национальная филармония организует семь концертов в Кишиневе и 11 за его пределами.

"В этом году мы со всем музыкальным миром празднуем 250-летие со дня рождения Людвига Ван Бетховена, произведения которого прозвучат в исполнении скрипача Габриэля Кроитору и симфонического оркестра филармонии на концерте в четверг, 5 марта, в 18.00", - отметила Светлана Бивол,

Также рассказала она и о симфоническом концерте "Воздушные променады", который состоится 2 марта в 18.00. В нем примут участие прославленный итальянский саксофонист Гаэтано Ди Бакко, знаменитый молдавский наист Константин Москович, кларнетист Серджиу Мушат и трубач Андрей Юрку.

В понедельник, 3 марта, в 17.00 скрипач из Португалии Давид Филипе выступит с молдавским аккордеонистом Павлом Ефремовым на камерном концерте "Primus Duo", а банденеонист Дарио Полонара и пианист Мартин Пальмери (Аргентина) порадуют ритмами танго 4 марта в 18:00.

Праздничные сюрпризы Органного зала

Больше всего гостей из-за рубежа ожидается в столичном Органном зале. Зрители услышат не только классические, но и джазовые произведения.

В субботу, 29 февраля, в 18.00, трио Montagnana из Бельгии исполнит произведения Чайковского и Мендельсона, польский органист Марек Стефански напомнит о творениях Баха и Вальтера в пятницу, 6 марта, в 18.00, а во вторник, 10 марта, в 18.00 инструментальный ансамбль Sedov Jazz Trio из России сыграет саундтреки к известным фильмам.

Грандиозные концерты в Национальном дворце

Концертная организация “Moldova-Concert” учла пожелания зрителей и пригласила артистов, известных далеко за пределами своей родины. Ансамбль ирландских танцев Celtic Legends выступит во вторник, 3 марта, в 19.00, известный российский исполнитель Стас Михайлов в рамках юбилейного тура исполнит для любимых поклонников песни из новой программы "Все для тебя" в пятницу, 6 марта, в 19.00, в это же время, 7 марта, на сцене выступит румынский певец Фуего, ставший народным артистом Республики Молдова.

Музыкальные подарки прекрасному полу

Конечно, организаторы не могли не уделить особое внимание Международному женскому дню. Восьмого марта в 17:00 на сцене Национальной Филармонии состоится музыкальный спектакль" Ador femeia și iubirea" с участием молдавских исполнителей Юрия Садовника, Яна Райбурга, Анатола Мырзенко, Серджиу Цуркану, Николае Желеску и Лауренциу Попеску.

В этот же день, в 19:00, на сцене Национального дворца "Николае Сулак" выступит самая известная румынская певица Инна, "взорвавшая" мировые чаты.

Открытие Международного музыкального фестиваля "Мэрцишор-2020" состоится в воскресенье, 1 марта, в 18.00 в Национальном дворце "Николае Сулак", а закрытие - 10 марта в 18.00.

Традиционный праздник весны "Мэрцишор", который ежегодно отмечается в Молдове 1 марта, был включен в список культурного наследия человечества под эгидой Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры UNESCO.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK