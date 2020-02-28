Аксессуар, который остается в моде: как рождаются мэрцишоры ручной работы

Календарная весна уже не за горами, и народные умельцы вовсю демонстрируют плоды своих трудов - мэрцишоры ручной работы.

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. В свои 25 лет мастерица Инесса Мунтяну добилась того, чего многие хотели бы, но не у всех хватает смелости начать. Свое увлечение она превратила в бизнес, который приносит ей не только прибыль, но и моральное удовлетворение.

Недавно она даже открыла в центре столицы мастерскую предметов ручной работы. Инесса показа Sputnik Молдова, как делаются мэрцишоры шаг за шагом. С помощью электровыжигателя мастер гравирует персонализированные надписи на деревянных табличках в форме сердца или других предметах. Затем к искусственным листикам крепятся красные и белые цветы. Так начинает проявляться образ вестника весны. После этого композиция крепится к деревянной табличке с надписью.

Процесс изготовления мэрцишора © Sputnik / Miroslav Rotari

Процесс изготовления мэрцишора © Sputnik / Miroslav Rotari

Процесс изготовления мэрцишора © Sputnik / Miroslav Rotari

Процесс изготовления мэрцишора © Sputnik / Miroslav Rotari

Процесс изготовления мэрцишора © Sputnik / Miroslav Rotari

Процесс изготовления мэрцишора © Sputnik / Miroslav Rotari

Процесс изготовления мэрцишора © Sputnik / Miroslav Rotari

Инасса Мунтяну показывает, как делать мэрцишор © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 8 © Sputnik / Miroslav Rotari Процесс изготовления мэрцишора

В конечном итоге мэрцишоры упаковываются и доставляются клиентам, которые оформляют заказ онлайн. Handmade стал семейным бизнесом для семьи Мунтяну. К примеру, доставкой чаще всего занимается ее муж.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK