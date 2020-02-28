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Мэрцишор

Аксессуар, который остается в моде: как рождаются мэрцишоры ручной работы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Весенние праздники: Мэрцишор-2020
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/martsishor2020/20200228/29361056/aksessuar-kotoryy-ostaetsya-v-mode-kak-rozhdayutsya-mertsishory-ruchnoy-raboty.html

Календарная весна уже не за горами, и народные умельцы вовсю демонстрируют плоды своих трудов - мэрцишоры ручной работы.

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. В свои 25 лет мастерица Инесса Мунтяну добилась того, чего многие хотели бы, но не у всех хватает смелости начать. Свое увлечение она превратила в бизнес, который приносит ей не только прибыль, но и моральное удовлетворение.

Недавно она даже открыла в центре столицы мастерскую предметов ручной работы. Инесса показа Sputnik Молдова, как делаются мэрцишоры шаг за шагом. С помощью электровыжигателя мастер гравирует персонализированные надписи на деревянных табличках в форме сердца или других предметах. Затем к искусственным листикам крепятся красные и белые цветы. Так начинает проявляться образ вестника весны. После этого композиция крепится к деревянной табличке с надписью.

  • Процесс изготовления мэрцишора
    Процесс изготовления мэрцишора
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Процесс изготовления мэрцишора
    Процесс изготовления мэрцишора
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Процесс изготовления мэрцишора
    Процесс изготовления мэрцишора
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Процесс изготовления мэрцишора
    Процесс изготовления мэрцишора
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Процесс изготовления мэрцишора
    Процесс изготовления мэрцишора
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Процесс изготовления мэрцишора
    Процесс изготовления мэрцишора
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Процесс изготовления мэрцишора
    Процесс изготовления мэрцишора
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Инасса Мунтяну показывает, как делать мэрцишор
    Инасса Мунтяну показывает, как делать мэрцишор
    © Sputnik / Miroslav Rotari
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© Sputnik / Miroslav Rotari
Процесс изготовления мэрцишора

В конечном итоге мэрцишоры упаковываются и доставляются клиентам, которые оформляют заказ онлайн. Handmade стал семейным бизнесом для семьи Мунтяну. К примеру, доставкой чаще всего занимается ее муж.

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