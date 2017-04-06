Правые в ЕС: против миграции, санкций и за суверенитет

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Популярность правых партий в Европе растет по причине роста миграции, санкций против России и потери суверенитета стран Евросоюза, сообщил корреспонденту Sputnik политолог Корнелиу Чуря.

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"Так как Брюссель забирает суверенитет у государств-членов ЕС, это вызывает недовольство многих жителей этих стран. А правые партии выступают против потери суверенитета", — отметил Чуря.

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По его словам, правые также выступают и за запрет на миграцию, а также против санкций в отношении России.

Многие жители Германии, Великобритании и Франции считают, что партии правого толка становятся популярны из-за того, что власть не выполняет свои обещания. В этом уверены 43% немцев, 33% британцев и 45% французов, свидетельствует опрос Sputnik.Мнения.

Также, по мнению 45% французов, 52% немцев и 49% британцев, высокий уровень популярности правых партий "обеспечивает" и рост иммиграции. В том, что политформирования правого толка имеют высокий рейтинг в виду неудачной экономической политики, убеждены 34% французов, 17% немцев и 20% британцев >>>

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