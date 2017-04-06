Cенатор: на Украине нужно мирное урегулирование, а не миротворческая операция

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Россия не отказалась бы от участия в миротворческой операции на Украине по решению Совбеза ООН, но приоритет отдаётся мирному урегулированию конфликта посредством реализации Минских соглашений.
Об этом на брифинге для военных атташе иностранных государств заявил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
Военный атташе Германии задал вопрос: "Считают ли в России целесообразным проведение миротворческой операции на Украине"? Виктор Озеров подчеркнул, что РФ искренне заинтересована в том, "чтобы Украина зажила полнокровной жизнью и братские отношения с Россией были восстановлены".
"Поэтому Россия готова участвовать и способствовать и в реализации Минских соглашений", — цитирует Озерова "Парламентская газета".
По его словам, принцип миротворца подразумевает разведение воюющих сторон, Минские соглашение подразумевают мирное решение.Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
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