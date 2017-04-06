Cенатор: на Украине нужно мирное урегулирование, а не миротворческая операция

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Россия не отказалась бы от участия в миротворческой операции на Украине по решению Совбеза ООН, но приоритет отдаётся мирному урегулированию конфликта посредством реализации Минских соглашений.

© Sputnik/ Михаил Палинчак Глава МИД Украины: Киев не уступит Самойловой

Об этом на брифинге для военных атташе иностранных государств заявил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Военный атташе Германии задал вопрос: "Считают ли в России целесообразным проведение миротворческой операции на Украине"? Виктор Озеров подчеркнул, что РФ искренне заинтересована в том, "чтобы Украина зажила полнокровной жизнью и братские отношения с Россией были восстановлены".

"Поэтому Россия готова участвовать и способствовать и в реализации Минских соглашений", — цитирует Озерова "Парламентская газета".

По его словам, принцип миротворца подразумевает разведение воюющих сторон, Минские соглашение подразумевают мирное решение.

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