Политолог: Трамп вступил в конфликт ради решения внутренних задач

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Решение об авиаударе по военной базе в Сирии президент США Дональд Трамп принял для урегулирования своих внутриполитических проблем. Такое мнение "Парламентской газете" выразил политолог Павел Святенков.

В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по авиабазе в Сирии, с которой, по его мнению, была совершена предполагаемая химическая атака в провинции Идлиб. Всего было выпущено 59 ракет. Целью ракетного удара США был аэродром Шайрат в Сирии.

"Судя по всему, Трамп решает свою внутриполитическую задачу. Ему главное продемонстрировать, что он не является марионеткой Кремля, о чём неоднократно утверждали СМИ. Самый простой способ — вступить в конфликт с Россией по вопросу Сирии. При этом по данной проблеме он получает поддержку и ястребов своей собственной партии, которые поддерживали идею свержения Асада ещё в период президентства Обамы, и демократов", — сказал Святенков.

© Sputnik/ Ilya Pitalev Заявление МИД России в связи с акцией США в Сирии 7 апреля 2017 года

По словам эксперта, с точки зрения большой геополитики, показательно, что пуск ракет произведён во время визита в США главы КНР Си Цзиньпина.

"Сотрудничество с Россией американцам нужно было во многом для того, чтобы давить на Китай. Видимо, США и КНР о чём-то договорятся, и РФ как противовес больше не будет нужна", — отметил политолог.

При этом Святенков считает, что "Трамп вряд ли пойдёт на серьёзную войну, но, вполне вероятно, может ужесточить позицию по сирийскому вопросу", а в перспективе — и по украинскому.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что ракетный удар США по Сирии имеет очевидную внутриполитическую подоплёку. При этом она подчеркнула, что такие действия являются пагубными.

© Sputnik/ Александр Вильф Россия приостанавливает меморандум с США о предотвращении инцидентов

В заявлении МИД России вооружённая акция США в Сирии 7 апреля 2017 года названа демонстрацией силы. В ведомстве отметили, что американские действия — "это попытка отвлечь внимание от ситуации в Мосуле, где в результате действий, в том числе американской коалиции, погибли сотни мирных жителей и нарастает гуманитарная катастрофа".

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