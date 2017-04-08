13:31 08 Апреля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Дональд Трамп

Политолог: Трамп вступил в конфликт ради решения внутренних задач

© AFP/ Jeff Kowalsky
Мнение
Получить короткую ссылку
9 0 0

Российский политолог Павел Святенков считает, что президент США Дональд Трамп вступил в конфликт ради решения внутриполитических задач

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Решение об авиаударе по военной базе в Сирии президент США Дональд Трамп принял для урегулирования своих внутриполитических проблем. Такое мнение "Парламентской газете" выразил политолог Павел Святенков.

Дональд Трамп
© REUTERS/ JONATHAN ERNST
Озеров: ударяя по Сирии, Трамп старается для электората

В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по авиабазе в Сирии, с которой, по его мнению, была совершена предполагаемая химическая атака в провинции Идлиб. Всего было выпущено 59 ракет. Целью ракетного удара США был аэродром Шайрат в Сирии.

"Судя по всему, Трамп решает свою внутриполитическую задачу. Ему главное продемонстрировать, что он не является марионеткой Кремля, о чём неоднократно утверждали СМИ. Самый простой способ — вступить в конфликт с Россией по вопросу Сирии. При этом по данной проблеме он получает поддержку и ястребов своей собственной партии, которые поддерживали идею свержения Асада ещё в период президентства Обамы, и демократов", — сказал Святенков.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
© Sputnik/ Ilya Pitalev
Заявление МИД России в связи с акцией США в Сирии 7 апреля 2017 года

По словам эксперта, с точки зрения большой геополитики, показательно, что пуск ракет произведён во время визита в США главы КНР Си Цзиньпина.

"Сотрудничество с Россией американцам нужно было во многом для того, чтобы давить на Китай. Видимо, США и КНР о чём-то договорятся, и РФ как противовес больше не будет нужна", — отметил политолог.

При этом Святенков считает, что "Трамп вряд ли пойдёт на серьёзную войну, но, вполне вероятно, может ужесточить позицию по сирийскому вопросу", а в перспективе — и по украинскому.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что ракетный удар США по Сирии имеет очевидную внутриполитическую подоплёку. При этом она подчеркнула, что такие действия являются пагубными.

Города России. Москва
© Sputnik/ Александр Вильф
Россия приостанавливает меморандум с США о предотвращении инцидентов

В заявлении МИД России вооружённая акция США в Сирии 7 апреля 2017 года названа демонстрацией силы. В ведомстве отметили, что американские действия — "это попытка отвлечь внимание от ситуации в Мосуле, где в результате действий, в том числе американской коалиции, погибли сотни мирных жителей и нарастает гуманитарная катастрофа".

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

МИД РФ: удар США по авиабазе в Сирии имеет внутриполитическую подоплеку
Трамп намерен обратиться к американцам из-за ракетных ударов по Сирии
Сирийские солдаты сражаются с боевиками на севере провинции Хама
Депутаты Госдумы и члены ПАСЕ обсудят в Сирии урегулирование конфликта
Теги:
удары, Дональд Трамп, Сирия, США
Правила пользованияКомментарии





Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

еврейский погром
Как происходил еврейский погром в Кишиневе в 1903 году
Люди убегали от места наезда грузовика на толпу пешеходов в Стокгольме
Люди убегали от места наезда грузовика на толпу пешеходов в Стокгольме
Еврейский погром в Кишиневе 114 лет
История еврейского погрома в Кишиневе

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.