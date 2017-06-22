Бой за историческую правду: цена вопроса - память о ВОВ

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Историю Великой Отечественной войны сегодня каждый пытается использовать в своих целях, заявил доцент Приднестровского университета имени Тараса Шевченко, доктор исторических наук Петр Шорников в ходе видеомоста Кишинев — Минск — Бишкек, посвященного событиям 22 июня 1941 года, в пресс-центре Международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова.

© Sputnik/ Kazimir Lishko Помним, скорбим - первые дни Великой Отечественной войны 12

"Речь идет о формировании стратегии национального развития во всех новых независимых постсоветских государствах. Национальные элиты определились в отношении желаемого будущего. И тут они пытаются использовать события Великой Отечественной войны или переврать их и после использовать по-своему", — отметил Шорников.

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Он считает — то, что знает народ о своем прошлом, определяет его дух. Власти этим пользуются и предпринимают разные методы для влияния на граждан — научные сведения, мифы, выдумки и другое.

Шорников полагает, что граждан нужно просвещать, больше рассказывать им о Великой Отечественной войне, так как свидетелей тех страшных событий становится все меньше.

В Молдове, как подчеркнул историк, некоторые силы пытаются принизить значимость Победы, занимаются фальсификацией. Он добавил, что доходило даже до того, что представители молдавской власти называли Молдову проигравшей страной.

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"Молодежь хуже знает историю, потому что за все годы независимости в Молдове преподается "история румын" — фальсифицированная история. На изучение Великой Отечественной отводится всего лишь два часа. О чем можно рассказать за это время?", — уточнил исполнительный директор Фонда "Содружество", историк, политолог, доктор философии Борис Шаповалов.

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Он добавил, что на уроках не упоминается о героизме и самоотверженности советских воинов.

"В Беларуси данное событие является краеугольным камнем нашей идеологии. Это и победа советского народа, интернациональное братство, белорусское партизанское движение и другое. История в наших школах и университетах включает серьезный раздел, посвященный Великой Отечественной войне", — заявил директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр Шпаковский.

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Он уточнил, что страна также в полной мере сталкивается с теми вызовами, которые связаны с противостоянием запада и России. Он считает, что оппоненты работают над разрушением исторической концепции о победе советского граждан.

По разным каналам, как отметил Шпаковский, пускают мифы об ответственности советского правительства за развязывание войны, о неоднозначном характере войны для белорусского народа, о том, что День Победы — это день, когда надо о чем-то скорбеть. В Беларуси это проводят независимые СМИ и неправительственные формирования.

Исполнительный директор общественного фонда "Единство" Олег Сернецкий рассказал, что в Кыргыстане за все годы независимости никогда не предпринималось попыток оспорить итоги Великой Отечественной войны.

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Он подтвердил, что действительно идет информационная война, которая направлена на разобщение бывших советских народов, на принижение роли советского народа в достижении Победы над фашистской Германией и ее союзниками.

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