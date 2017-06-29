Вровень с ЕС: закон против унионизма в Молдове

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Разработка и принятие закона о противодействии унионизму и другим идеям ликвидации государственности Республики Молдова может доказать, что наша страна действительно придерживается европейских стандартов, заявил корреcпонденту Sputnik президент молодежного движения "Воевод" Николай Паскару.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что добьется принятия закона, запрещающего унионизм.

"Последние 6-7 лет в Европе меняют позицию по вопросу экстремизма, ужесточая законодательство и судебные меры. А унионизм — это ничто иное, как разновидность экстремизма в случае Молдовы", — отметил Паскару.

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По его словам, даже в самой Румынии, откуда традиционно исходят унионистские настроения, арестовывают активистов национальных движений, чьи призывы и деятельность идет вразрез с государственной политикой Бухареста.

"В Молдове унионизм — главная проблема на пути сохранения и развития молдавской государственности. Всегда найдутся радикалы, которые за чужие деньги будут, как говорится, мутить воду. Кстати, ни в одной стране мира призывы к уничтожению государства не звучат столь открыто, как в Молдове. Поэтому такой закон нужно обязательно принять", — сказал Паскару.

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