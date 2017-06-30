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Евровлияние: "политические аспекты с молдавским оттенком"

© Sputnik/ Алексей Витвицкий
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Евровлияние: "политические аспекты с молдавским оттенком" - комментируют политологи

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Минуло три года с момента подписания Молдовой Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Что потеряла наша страна, а что приобрела после подписания этого документа — на эти вопросы отвечают политические эксперты.

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Политолог Виктор Жук уверен, что ассоциация Молдовы с ЕС была необходима, так как наша страна нуждалась в партнерах по развитию. Но для реформ по евростандартам, уверен эксперт, необходима как финансовая, так и дипломатическая помощь.

Комментируя осложнение отношений с Россией, собеседник выразил "сомнение в том, что Молдова навсегда потеряла российский рынок сбыта в том объеме, в котором он был до лета 2014 года".

Напомним, что отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились в середине 2014 года, когда парламент Молдовы ратифицировал соглашение об ассоциации с Евросоюзом. По соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, через Молдову поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

Заседание Европейского Совета в Брюсселе
© Sputnik/ Алексей Витвицкий
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"Да, еще крайне мало сделано для модернизации экономики и политической системы Молдовы. Но в этом вина не европейских партнеров, а непосредственно наших ответственных лиц. Серьезного успеха нет, потому что наши реалии сложнее, нежели этого кто-то ожидал. Мы помним, что 2015 год был в этом плане потерян из-за политических коллизий Кишинева, потом отношение к нам со стороны Брюсселя несколько потеплело, пошла финансовая помощь. Надеюсь, что плюсы будут и в нынешнем году. Сегодня среди первых вопросов повестки дня — смена избирательной системы Молдовы", — сказал Жук.

Как отметил политический комментатор Илья Киселев, экспорт товаров Молдовы в ЕС действительно вырос, но экономические показатели стремительно падают именно из-за потери рынка России.

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"Потепление в контактах с Россией наблюдается благодаря вмешательству президента Игоря Додона, который договаривается с госструктурами и представителями бизнеса РФ. Но, по статистике, мы продолжает нести потери. Все политические игры несут вред благосостоянию страны, необходима сбалансированная политика", — считает Киселев.

По его словам, учитывая, что требования, выдвигаемые Брюсселем свои ассоциированным членам обязательны также и для тех стран, которые хотят вступать в НАТО, гражданскому обществу Молдовы нужно быть бдительными, чтобы не потерять нейтралитет своего государства, а вслед за этим и его суверенитет.

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Теги:
соглашение об ассоциации РМ-ЕС, ЕС, НАТО, Илья Киселев, Виктор Жук, Европа, Молдова
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