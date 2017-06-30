Евровлияние: "политические аспекты с молдавским оттенком"

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Минуло три года с момента подписания Молдовой Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Что потеряла наша страна, а что приобрела после подписания этого документа — на эти вопросы отвечают политические эксперты.
Политолог Виктор Жук уверен, что ассоциация Молдовы с ЕС была необходима, так как наша страна нуждалась в партнерах по развитию. Но для реформ по евростандартам, уверен эксперт, необходима как финансовая, так и дипломатическая помощь.
Комментируя осложнение отношений с Россией, собеседник выразил "сомнение в том, что Молдова навсегда потеряла российский рынок сбыта в том объеме, в котором он был до лета 2014 года".
Напомним, что отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились в середине 2014 года, когда парламент Молдовы ратифицировал соглашение об ассоциации с Евросоюзом. По соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, через Молдову поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.
"Да, еще крайне мало сделано для модернизации экономики и политической системы Молдовы. Но в этом вина не европейских партнеров, а непосредственно наших ответственных лиц. Серьезного успеха нет, потому что наши реалии сложнее, нежели этого кто-то ожидал. Мы помним, что 2015 год был в этом плане потерян из-за политических коллизий Кишинева, потом отношение к нам со стороны Брюсселя несколько потеплело, пошла финансовая помощь. Надеюсь, что плюсы будут и в нынешнем году. Сегодня среди первых вопросов повестки дня — смена избирательной системы Молдовы", — сказал Жук.
Как отметил политический комментатор Илья Киселев, экспорт товаров Молдовы в ЕС действительно вырос, но экономические показатели стремительно падают именно из-за потери рынка России.
"Потепление в контактах с Россией наблюдается благодаря вмешательству президента Игоря Додона, который договаривается с госструктурами и представителями бизнеса РФ. Но, по статистике, мы продолжает нести потери. Все политические игры несут вред благосостоянию страны, необходима сбалансированная политика", — считает Киселев.
По его словам, учитывая, что требования, выдвигаемые Брюсселем свои ассоциированным членам обязательны также и для тех стран, которые хотят вступать в НАТО, гражданскому обществу Молдовы нужно быть бдительными, чтобы не потерять нейтралитет своего государства, а вслед за этим и его суверенитет.