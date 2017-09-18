Самые скандальные ошибки американской разведки в борьбе с СССР

В борьбе с СССР ЦРУ далеко не всегда справлялось с поставленными задачами, не сумев предугадать множество ключевых событий в истории своего главного врага.

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Обозреватель РИА Новости Владимир Ардаев представляет подборку наиболее провальных операций ЦРУ, направленных на противодействие СССР.

Борьба с "советской угрозой" была главной задачей Центрального разведывательного управления США, созданного 18 сентября 1947 года. И как раз тут американцы много раз ошибались. В ЦРУ не смогли "угадать", когда в Союзе появится атомная бомба, не сумели спрогнозировать ввод советских войск в Афганистан и оценить экономической потенциал Cоветского государства. Cамых засекреченных агентов США спецслужбы СССР перевербовывали: американцы слишком любили деньги, алкоголь и женщин.

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Не "угадали" с атомной бомбой

Первым и самым досадным для американских разведчиков просчетом стала попытка предсказать, когда у СССР появится атомное оружие. Но основе многочисленных донесений агентов и аналитических выкладок был составлен объемный доклад.

"Доклад с такими же выводами был распространен и 24 августа 1949 года — всего за пять дней до того, как Советы взорвали свою первую атомную бомбу", — отмечается на официальном сайтеамериканской разведки.

В оценках советской ядерной программы ЦРУ вообще допустило массу ошибок. Так, к примеру, управление просчиталось в оценках наличия на территории СССР месторождений высокосортной урановой руды.

Афганский "прокол"

Ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 года застал администрацию президента Джимми Картера врасплох. В ЦРУ считали, что СССР не решится на такой шаг. И ошиблись — так называемый ограниченный контингент советских войск вошел в Афганистан и находился там на протяжении девяти лет.

По словам бывшего сотрудника ЦРУ Дугласа Макичина, в те дни по управлению ходила печальная шутка, что "мы все просчитали правильно, это Советы ошиблись".

Двойной агент — но чей?

В истории ЦРУ немало примеров, когда высокая ставка на ключевого агента оказывалась ошибочной. Наиболее показателен случай с Олдричем Эймсом.

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Начальник контрразведывательного подразделения, затем — советского отдела ЦРУ Эймс в 1985 году был завербован советской разведкой, и это входило в планы ЦРУ — предполагалось использовать его как двойного агента с тем, чтобы он поставлял СССР второстепенную или ложную информацию, получая в обмен важные сведения. Однако в Лэнгли (место, где находится штаб-квартира ЦРУ — ред.) не учли некоторых особенностей своего сотрудника. А именно то, что он имел пару пагубных пристрастий — алкоголь и женщины. И потому постоянно был в долгах.

Этим обстоятельством грамотно воспользовались советские разведчики. Они предложили Эймсу 50 тысяч долларов и потом платили ему все больше и больше, в итоге информация потекла в обратную сторону: в Лэнгли получали нечто не слишком важное, а в Москве — настоящие секреты, в частности данные о кадровых сотрудниках ЦРУ.

Олдрич Эймс был одним из наиболее ценных агентов КГБ. Когда в ЦРУ наконец вычислили "крота", к тому моменту были раскрыты уже более 100 американских разведчиков. Эймс был арестован ФБР и приговорен к пожизненному заключению.

Госкомстат в помощь

В ходе всего периода противостояния США и СССР ЦРУ соперничало с Пентагоном в оценке военной угрозы, исходящей от Советского Союза. Наиболее серьезным оппонентом разведки был военный аналитик Эндрю Маршалл, на протяжении 42 лет возглавлявший управление общего анализа Министерства обороны США.

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Маршалл утверждал, что, оценивая военную мощь СССР, ЦРУ делает очень поверхностный анализ. К Маршаллу присоединился и известный экономист, советский диссидент Игорь Бирман, который доказывал, что свои выводы разведка строит на недостоверных данных.

"ЦРУ использовало в анализе официальную советскую информацию — цифры из справочников Госкомстата и Госплана, зачастую ничего общего с действительностью не имевшие. Делалось это с единственной целью: показать, что от СССР исходит серьезная угроза безопасности США, чтобы "выбить" себе бюджет посолиднее", — рассказывал Игорь Бирман.

В результате советские военные расходы в годы Холодной войны были оценены ЦРУ в 55-60% ВВП, тогда как аналитики Маршалла оценили их в 25-30% ВВП, что было гораздо ближе к истине.

Прозевали распад Советского Союза

И хотя главной целью ЦРУ был СССР, время его распада американцы предугадать тоже не сумели. Бурный рост советской экономики в 50-60-е годы прошлого века действительно всерьез напрягал политиков в Вашингтоне. Советские успехи в области науки и техники теснили американские разработки. Шло соперничество в космосе.

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Какое-то время казалось, что экономика СССР действительно вот-вот догонит и перегонит американскую. К концу 70-х ситуация была уже принципиально иной, однако ЦРУ в своих докладах продолжало переоценивать мощь советского потенциала. Даже когда в 1989 году упала Берлинская стена, и многие на Западе стали сомневаться в жизнеспособности Советского Союза, Центральное разведывательное управление продолжало настаивать на том, что происходящее не влияет на стабильность в СССР и последовательность его политики.

Выступая в мае 1992 года перед членами Ассоциации внешней политики в Нью-Йорке, экс-директор ЦРУ Роберт Гейтс признал, что до самого краха Союза аналитики управления "недооценивали такую возможность". Этот провал разведки был настолько сокрушителен, что конгресс поставил вопрос о "полной реорганизации управления".