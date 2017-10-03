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Зона безопасности

Российские миротворцы в Приднестровье – необходимость присутствия

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Тема:
Приднестровское урегулирование (115)
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Российские миротворцы в Приднестровье – какова необходимость их присутствия, комментирует эксперт Сергей Захаров

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. В преддверии обсуждения Генеральной ассамблеей ООН вопроса о выводе иностранных войск с территории Молдовы споры о том, стоит ли сохранить прежний миротворческий формат в Зоне безопасности на Днестре, разгораются с новой силой.

Корнелиу Чуря
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Чуря: обсуждая ОГРВ в ООН, власти Молдовы докажут верность Западу

Сторонники вывода Оперативной группы российских войск из региона апеллируют к суверенитету и независимости Молдовы, что исключает присутствие в стране военных контингентов других государств.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ), расположенная на левом берегу Днестра, выполняет две основные задачи: осуществляет миротворческую миссию совместно с приднестровскими и молдавскими миротворцами, а также охраняет военные склады в районе населённого пункта Колбасное.

На сегодняшний день в составе ОГРВ в Приднестровье остаются два отдельных мотострелковых батальона (выполняют миротворческие задачи), батальон охраны и обслуживания.

Российская группировка в Приднестровье не имеет ударной направленности, не имеет средств обеспечения ПРО или ПВО, средств ядерного сдерживания, нет испытательных полигонов, радаров, узлов связи, артиллерии, авиации, танков, которые были бы сопряжены с российской армией.

Глава молдавского правительства Павел Филип на заседании Генассамблеи ООН
© Ruptly.
Филип на ГА ООН: нужно вывести ОГРВ из Молдовы

За 25 лет миротворческой миссии, благодаря высокому профессионализму военнослужащих, в регионе не было ни одного серьезного инцидента.

Приднестровье является единственным регионом на территории Восточной Европы, где после ввода миротворческого контингента военные действия были прекращены и не возобновлялись.

Ранее спикер парламента Молдовы Андриан Канду, говоря о "необходимости вывести российские войска с территории страны", отметил, что "власти в этом случае говорят только об оперативной группе российских военных, а не о миротворческом контингенте в Зоне безопасности".

Эксперт по Приднестровью Сергей Захаров уверен, что невозможно разделять расположенных в Приднестровье российских миротворцев и ОГРВ.

"Все мы помним вооруженный конфликт на Днестре в 1992 году, в итоге которого был сформирована ОГРВ для охраны складов в селе Колбасное. ОГРВ — это один общевойсковой батальон численностью 400 человек, имеющий легкое вооружение и в том числе занимающийся миротворческой операцией. В группировке существуют большие проблемы с ротацией, поэтому в ней служат и много местных жителей, имеющих российский паспорт", — отметил Захаров.

Сергей Захаров
© Sputnik / RODION PROCA
Захаров: не нужно разделять российских миротворцев и ОГРВ

По его словам, известны случаи, когда на призывных пунктах в Приднестровье новобранцам предлагали выбрать между службой в вооруженных силах непризнанной ПМР и ОГРВ. Многие выбирали второе.

"Эта миротворческая операция уникальна тем, что за 25 лет ее проведения не произошло ни одного боестолкновения. А их вероятность, не будь миротворцев, — была бы очень велика, тем более, что имеет прецедент — вооруженный конфликт 92-го года. Эффект сдерживания здесь велик, и Россия играет в нем огромную роль", — сказал Захаров.

Он добавил, что миротворцы участвуют также и в мероприятиях гуманитарного характера, например, в недавнем открытии в Приднестровье кадетского училища.

Но, может быть, стоит утилизировать боеприпасы в Колбасном или вывезти их из страны?

"Склады боеприпасов в приднестровском селе Колбасное являются самым большим в Европе схроном вооружения, где также есть снаряды времен Второй мировой войны. Утилизировать эти боеприпасы можно, есть много проектов, однако они дорогостоящие. Ни Кишинев, ни Тирасполь платить за утилизацию не захотят. А Россия, видимо, считает более финансово допустимым вариантом продолжать сохранять эти снаряды в прежнем режиме. Есть определенные правила хранения, которые в этом случае, как мы видим, соблюдаются", — комментирует эту проблему Захаров.

Он добавил, что помимо российских военнослужащих, охраняющих склады, существует еще и вторая линия охранения, состоящая из солдат вооруженных сил непризнанной ПМР.

"Тирасполь не желает, чтобы Кишинев претендовал на этот схрон. Кроме того, в непризнанной ПМР эти склады считают своими. Поэтому для полноценного контроля ситуации ограниченная группировка российских войск необходима в регионе", — сказал Захаров.

Тема:
Приднестровское урегулирование (115)

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Теги:
ОГРВ, миротворцы, Сергей Захаров, Молдова, Россия, Приднестровье
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