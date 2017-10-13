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Николай Костыркин

Теперь любой чиновник сможет взять палку и ударить по голове

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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Николай Костыркин
Тема:
Ужасы кишиневского "Некрополя для животных" (6)
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Колумнист Sputnik описал ситуацию вокруг произвола со стороны некоторых лиц, наделенных властью, и попытался понять, к чему эта проблема может привести

Кто-то сказал, что люди делятся на две категории — одни катят этот мир, а другие бегут рядом и восклицают: "Куда этот мир катится?!". А есть еще третья категория людей — это те, от кого всем окружающим достаются одни лишь проблемы.

Кулак
CC BY-SA 2.0 / Guian Bolisay / Tan Line VOL. Commitment
В Кишиневе чиновник кладбища бездомных собак напал на человека

Причем, такие субъекты работают везде — в торговле, строительстве, образовании, даже чиновниками. А уж если они — чиновники, то все, пиши пропало. Потому что у чиновников власть, а у отдельных представителей этой "касты" есть вторая основа деятельности — кумовство. Чьи-то кумовья — неприкасаемы для кого бы то ни было, будь то полиция, прокуратура, антикоррупционный центр, налоговая служба и т.д.

Чиновники-кумовья, работающие в центральных органах власти, получив жалобу на своих кумовьев из местных органов власти, могут направить эту бумагу им же на рассмотрение.

Чиновники-кумовья в министерстве экологии могут закрыть глаза на то, что их кровные и названные родственники, друзья, деловые партнеры, "отжимают" у фермеров их сельхозугодия, перекапывают, вгрызаются в недра и добывают глину, песок, другие полезные ископаемые. Тем самым эти дельцы грабят не только частного собственника, но и государство, которому в таких случаях принадлежит все, что лежит глубже плодородного слоя почвы.

Приют для собак
© Sputnik/ Валерий Мельников
На волонтера, спасшего собаку в Кишиневе, заводят уголовное дело

Чиновники-кумовья могут договориться с полицией, чтобы на их серьезно проштрафившегося "кумэтра" не заводили уголовное дело, а начали преследовать представителя потерпевшей стороны.

Новые обыски в Молдове: задержана чиновница >>>

Чиновники-кумовья могут наорать на заслуженного деятеля искусств, как было недавно в Кишиневе с одним известным человеком >>>

Чиновники-кумовья могут взять в руки палку и ударить кого угодно. Так недавно произошло в "Некрополе для животных". Его директор Василе Горя не захотел решать вопрос с теми, кто довольно вежливо к нему обратился, а вместо этого пошел в атаку >>>

Знающие люди, имевшие дело с такими "образчиками гуманизма" говорят, что Горя отделается максимум штрафом за "хулиганку". Что примечательно, дело Гори будут рассматривать сотрудники обычного полицейского участка. А дело Романа, того волонтера, который получил от чиновника сильный удар железной палкой по руке, и которого сделали подозреваемым в краже собаки из "Некрополя для животных", изучают в инспекторате сектора Чеканы. И это при том, что собаку Роман не крал, а она сама убежала из вольера, а также при том, что молодой человек де-факто — потерпевший от действий Василе Гори.

наручники
© East News/ Kate Holt
Один за другим: в Кишиневе чиновника задержали за взятку

Здесь же отмечу, что, со слов гражданских активистов, именно Василе Горя — тот, кто отдает распоряжения травить ядом и забивать бродячих собак, чтобы затем сдирать с них шкуры и продавать их на пояса из собачьей шерсти. Такие пояса можно увидеть на Центральном рынке Кишинева.

Пока что я привел лишь малую часть мерзких поступков тех, кому мы де-факто вынуждены вверять свою жизнь. Но ситуация гораздо масштабнее. Те, кто наделен "куском власти", распоряжаясь им столь нелицеприятным образом, создают опасный прецедент. Другие чиновники, глядя на своих коллег, тоже могут решить, что так можно поступать всем. Захотел — обругал. Захотел — избил. Если таким вандалам ничего после их действий не бывает, значит, и их, последователям, не будет.

Вот и полнится страна этими эпигонами произвола и жестокости.

В Кишиневе задержан высокопоставленный чиновник >>>

А чиновник, между прочим, поставлен государством на свою должность для того, чтобы помогать гражданам решать трудные ситуации, подсказывать выходы из положения, удовлетворять запросы, вписывающиеся в рамки закона и порядочности.

Конопля
© Sputnik/ Александр Кряжев
Наркобизнес по-крупному: в Молдове задержали чиновника-наркодельца

К кому тогда идти пенсионерам, многодетным матерям и другим представителям общества, нуждающимся в поддержке?

Не стоит забывать и то, что свои немаленькие зарплаты чиновники получают из государственного бюджета. Это наши с вами отчисления, налоги и т.д. Кому же мы тогда платим? Кого взрастили на своей груди? Какую гидру уготовила нам в подарок и без того трудная жизнь?

И не за горами то время, когда граждане попросту будут опасаться верить любому представителю государственной структуры. Скоро и до нашей страны дойдет этот абсурдный синонимичный ряд чиновник-казнокрад-обманщик-мздоимец.

В Молдове по подозрению в незаконном обогащении задержан чиновник >>>

От таких субъектов страдают граждане страны и само государство. Почитайте классиков, у них и на эти вопросы есть ответы. Мы не первые и не последние в этой круговерти времен и эпох, когда власти предержащие вдоволь издеваются над своими же соотечественниками. Но главное, что рискует погубить наше общество, — это равнодушие. Пройти мимо этих случаев никак нельзя. К бдительности и боязни равнодушных призывали антифашисты. Что уж говорить о наших временах, когда ксенофобия проявляется в отношении сограждан, людей одной национальности, языка, вероисповедания, тех, кто не является ничьим кумом, сватом, братом, тех, кто "не из нашего круга"! Не правда ли, происходящее сейчас гораздо страшнее того фашизма, о котором мы знаем из рассказов старших членов семей и трудов историков?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Тема:
Ужасы кишиневского "Некрополя для животных" (6)

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Теги:
чиновники, Василе Горя, Молдова
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