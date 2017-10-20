Против России и собственной конституции. В Молдове — кризис власти

Конституционный суд Молдове допустил возможность отстранения от должности президента Игоря Додона. В ответ Додон в обращении к гражданам Молдовы заявил, что не существует другого решения для страны, кроме досрочных парламентских выборов и перехода на президентскую форму правления. Он также пообещал, что после досрочных выборов парламента состав Конституционного суда будет изменен, а нынешние его решения пересмотрены.

Происходящее в Молдове можно определить кратко: конституционный кризис. Начался он уже в момент избрания президентом республики Игоря Додона, опиравшегося на соцпартию (ПСРМ) и выступавшего за ориентацию Кишинева на тесные экономические связи с Россией и проведение более взвешенной политики по отношению к Москве. Состоящее в большей своей части из националистически настроенных либералов и "демократов" парламентское большинство, контролирующее также правительство, вступило с новоизбранным президентом в конфликт по поводу внешнеполитических и внутриполитических приоритетов.

© Sputnik/ Алексей Дружинин Додон заверил Путина, что не подпишет ни один антироссийский закон

Гилецки: президент будет отвечать уголовно за игнорирование решений КС>>>

Несмотря на то что Додон (в отличие от президентов, избиравшихся в 2000-2016 годах парламентом) был избран всенародно, полномочия его были существенно ограничены и касались, в основном, представительских функций и действий в качестве главнокомандующего в случае агрессии. Но даже последние он мог предпринимать только с согласия парламента, который должен был собраться в течение 24 часов.

Однако президенту было необходимо действовать, демонстрировать выполнение предвыборных обещаний и эффективность проводимой им политики, поскольку только таким образом он мог обеспечить победу поддерживающих его социалистов на очередных парламентских выборах, которые, ориентировочно, должны пройти в ноябре 2018 года. Но и прозападное большинство в парламенте вовсе не собиралось сидеть сложа руки и ждать, когда социалисты выиграют у них выборы. Обладая реальными законодательными и исполнительными полномочиями, они принялись вдохновенно бросать Додону палки в колеса, блокируя практически все его инициативы. Для примера достаточно вспомнить количество провокаций разных уровней, организованных правительством Молдовы в отношении России после того, как Игорю Додону в ходе переговоров в Москве удалось добиться резкого улучшения российско-молдавских отношений.

© Sputnik/ Сергей Гунеев Президент РФ В. Путин встретился с президентом Молдовы И. Додоном

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Додон и Филип не договорились по кандидату на пост главы Минобороны

Ситуация оказалась патовой. В Молдове практически установилось двоевластие, в рамках которого парламент и правительство противостоят президенту. Конституционный выход из ситуации не устраивал обе стороны, поскольку обеспечивал взаимно блокированную ситуацию до следующих парламентских выборов, делая их исход непредсказуемым. При этом обеим сторонам конфликта было бы сложнее мобилизовать своих избирателей. Кстати, сразу после избрания президентом, очевидно понимая невозможность конструктивного сотрудничества с действующим парламентом, — Игорь Додон обещал добиваться досрочных парламентских выборов.

Мидриган: КС превысил свои полномочия и сделал подарок Лянкэ>>>

Трудно сказать, умышленно ли Додон провоцировал нынешний кризис. С одной стороны, отказываясь подписывать указ о назначении предложенного премьером министра обороны, он слишком широко толковал свои конституционные полномочия. С другой, подконтрольный нынешнему парламентскому большинству Конституционный суд явно вышел за пределы своей компетенции.

Молдавское законодательство не предусматривает санкции в отношении президента, в случае если он отказывается выполнять возложенные на него обязанности. В этих условиях КС мог только констатировать нарушение президентом конституционной нормы. Составители "Основного закона" полагали, что этого будет достаточно для разрешения спора.

Додон, однако, изначально заявил, что никто не может заставить его подписать документ, который он считает вредным для молдавского народа. Таким образом он косвенно апеллировал к содержащемуся в президентской присяге обязательству "защищать основные права и свободы человека".

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Чуря: у Додона пока мало шансов установить президентскую республику

Оппоненты Додона не нашли ничего лучше, чем провести через КС решение о возможности отстранения его от должности и назначения вместо него временно исполняющего обязанности президента. О том, что КС взамен трактовки спорных мест Конституции занялся нормотворчеством, превысив свои полномочия, о чем свидетельствует тот факт, что, по мнению суда, врио президента может быть с равным успехом назначен премьер или председатель парламента. Конституция всегда четко прописывает процедуру и порядок передачи власти в кризисных случаях. Если же КС говорит, что возможны варианты, и, вообще, разберитесь сами, как вам больше нравится, — значит, соответствующая норма в Основном законе отсутствует.

Спор Филипа и Додона: КС решил в пользу правительства>>>

Это и неудивительно. Конституция писалась под ситуацию с выборами президента в парламенте. Там все было ясно — в случае конфликтной ситуации парламент просто переизбирал президента. Но Додон избран всенародно, старые механизмы его отстранения от должности не действуют, а новые пока не предусмотрены.

Так, пытаясь наказать президента за вольную трактовку "Основного закона" либерально-националистическая часть молдавского политикума сама довольно грубо нарушила Конституцию, оперативно изобретая способ кулуарного отстранения всенародно избранного президента.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Выборы президента Молдовы 2016

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Додон выступил против изменения названия госязыка в конституции

Здесь, однако, оппоненты Додона серьезно подставились. Когда КС говорит, что Додон может быть отстранен от должности за нарушение Конституции, он действует на грани законности, исходя не столько из буквы конкретного Основного закона, сколько из общего духа таких документов. Но суд ничего не говорит о механизмах реализации процедуры отстранения. Следовательно парламент и правительство должны действовать в отсутствие четкого алгоритма и полномочий.

Тем самым они подставляются под обвинение в нарушении той самой Конституции, которую взялись защищать. Чем не замедлил воспользоваться Додон, обратившись непосредственно к молдавскому народу с указанием на необходимость проведения досрочных парламентских выборов.

Президент не просто пытается перехватить инициативу. Народ — высший источник легитимности любой власти. Соответственно, своим обращением к народу и предложением решить конституционный кризис в ходе досрочных выборов парламента президент, по сути, возвращает дискуссию в конституционное русло. Кстати, у президента есть конституционное право потребовать от народа изъявления его воли по вопросам общенационального значения путем референдума.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Президент Игорь Додон

На данном этапе в юридической — конституционной — плоскости президент Игорь Додон своих оппонентов переигрывает. Не исключено, однако, что прозападные политики в очередной раз попытаются решить вопрос при помощи давления улицы.

В целом же молдавские политики явно решили не ждать еще год до очередных парламентских выборов, а разрешить кризис здесь и сейчас. Двоевластие в Молдове заканчивается.