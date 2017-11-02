Как назначили, так и отозвали: почему Кишинев "уволил" своих послов

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Отзыв нескольких послов Молдовы со своих постов — это вполне оправданное решение правительства, но неизвестно, откажется ли в дальнейшем официальный Кишинев от практики направления на дипломатическую службу партийных назначенцев. Такое мнение высказали в интервью корреспонденту Sputnik Молдова эксперты.
Члены кабмина на заседании в среду утвердили решение отозвать четырех послов Молдовы. Соответствующий проект представил министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур. Таким образом, отозван посол Молдовы в США Аурелиу Чокой, посол в Литве Валериу Фрижа, посол РМ в Нидерландах Емилиан Бренич, посол в Бельгии и Люксембурге Юрие Реницэ. Декреты должен подписать президент страны Игорь Додон.
По словам экс-вице министра иностранных дел Валерия Осталепа, ряд из отозванных послов — члены Либеральной партии, и они открыто продвигали анти-молдавскую политику.
"И в МИДЕИ, и в правительстве прекрасно знали о том, что, например, послы в Бельгии и в Румынии позволяли себе лишнее в высказываниях. Они отвергали существование Молдовы, продвигая прорумынские взгляды. И дело даже не в том, что они представители Либеральной партии, которую сейчас выгоняют из власти. Эти люди реально наносили ущерб государственным интересам Молдовы", — сказал Осталеп.
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Эксперт подчеркнул, что всегда высказывался против того, чтобы на дипломатическую работу назначались люди, не связанные с дипломатией.
Политический комментатор Илья Киселев напомнил, что конфликт между президентом и правительством по вопросу выдвижения послов, наблюдавшийся в начале этого года, также возник из-за политических мотивов.
Киселев высказал мнение, что отзыв посла в США Аурелия Чокоя, который все-таки является дипломатом, также произошел по политическим мотивам.
"Что касается отзыва посла Молдовы в США, то тут можно рассматривать различные причины. От желания правящего большинства упрочить свои отношения с администрацией США и до намерения предоставить этот пост кому-либо из своих соратников в качестве награды за верную службу. Во всяком случае ссылка на заявление Чокоя по личным мотивам, о котором заявил Галбур, выглядит неубедительно", — сказал эксперт.
Он также считает, что глава МИДЕИ так и не прояснил вопрос наличия квалифицированной и профессиональной замены политическим назначенцам. Это дает все основания полагать, что "люди, которые придут на их место, ничем не будут отличаться от отозванных".
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