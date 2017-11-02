19:19 02 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Знак на выход!, архивное фото

Как назначили, так и отозвали: почему Кишинев "уволил" своих послов

CC BY-SA 2.0 / Crystal Touchton (luvmyludwig) / Exit Right
Мнение
Получить короткую ссылку
213 0 0

Нескольких послов Молдовы справедливо сняли с должности, считают эксперты, мнением которых поинтересовался Sputnik Молдова

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Отзыв нескольких послов Молдовы со своих постов — это вполне оправданное решение правительства, но неизвестно, откажется ли в дальнейшем официальный Кишинев от практики направления на дипломатическую службу партийных назначенцев. Такое мнение высказали в интервью корреспонденту Sputnik Молдова эксперты.

Президент Игорь Додон
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Президент Игорь Додон не поддержал новых кандидатов в послы

Члены кабмина на заседании в среду утвердили решение отозвать четырех послов Молдовы. Соответствующий проект представил министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур. Таким образом, отозван посол Молдовы в США Аурелиу Чокой, посол в Литве Валериу Фрижа, посол РМ в Нидерландах Емилиан Бренич, посол в Бельгии и Люксембурге Юрие Реницэ. Декреты должен подписать президент страны Игорь Додон.

По словам экс-вице министра иностранных дел Валерия Осталепа, ряд из отозванных послов — члены Либеральной партии, и они открыто продвигали анти-молдавскую политику.

"И в МИДЕИ, и в правительстве прекрасно знали о том, что, например, послы в Бельгии и в Румынии позволяли себе лишнее в высказываниях. Они отвергали существование Молдовы, продвигая прорумынские взгляды. И дело даже не в том, что они представители Либеральной партии, которую сейчас выгоняют из власти. Эти люди реально наносили ущерб государственным интересам Молдовы", — сказал Осталеп.

Президент Молдовы требует отозвать посла в Румынии>>>>

Эксперт подчеркнул, что всегда высказывался против того, чтобы на дипломатическую работу назначались люди, не связанные с дипломатией.

Политический комментатор Илья Киселев напомнил, что конфликт между президентом и правительством по вопросу выдвижения послов, наблюдавшийся в начале этого года, также возник из-за политических мотивов.

Дмитрий Журавлев
© Sputnik/ Александр Натрускин
Правительство заявляет одно, а президент другое - что будет дальше?
"Если предыдущий президент Молдовы Николай Тимофти не уделял этому вопросу особого внимания, то Игорь Додон занимает гораздо более активную позицию на посту главы государства, а учитывая его, в том числе, и внешнеполитическую активность, вопрос представительства Молдовы за рубежом играет очень важную роль. Именно этим и объясняется тот конфликт, который возник между президентом и правительством по вопросу назначения послов Республики Молдова", — отметил собеседник.

Киселев высказал мнение, что отзыв посла в США Аурелия Чокоя, который все-таки является дипломатом, также произошел по политическим мотивам.

"Что касается отзыва посла Молдовы в США, то тут можно рассматривать различные причины. От желания правящего большинства упрочить свои отношения с администрацией США и до намерения предоставить этот пост кому-либо из своих соратников в качестве награды за верную службу. Во всяком случае ссылка на заявление Чокоя по личным мотивам, о котором заявил Галбур, выглядит неубедительно", — сказал эксперт.

Он также считает, что глава МИДЕИ так и не прояснил вопрос наличия квалифицированной и профессиональной замены политическим назначенцам. Это дает все основания полагать, что "люди, которые придут на их место, ничем не будут отличаться от отозванных".

А как у них? Госдеп ликвидировал пост координатора по санкциям>>>

По теме

Спикер парламента Молдовы высказался по поводу импичмента президенту
Осталеп: импичмент не выгоден никому на молдавской политической сцене
Валерий Осталеп о том, ждет ли Игоря Додона импичмент
Степанюк: правящая коалиция побоится объявить импичмент Додону
Теги:
дипломаты, эксперты, власть, дипмиссия, скандалы, послы, Илья Киселев, Андрей Галбур, Валерий Осталеп, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Хоккей. Чемпионат мира. Матч США - Латвия
    Кто так поет?

    Специальный консилиум, созванный в Латвийской академии наук, так и не пришел к единому мнению по вопросу правильного исполнения гимна.

  • Михаил Рылов, директор центра ядерной и радиационной безопасности, вице-президент Российского Зеленого Креста
    Он попутал!

    Литовский дипломат, заявивший в интервью Foreign Policy о "ядерной угрозе", исходящей со стороны БелАЭС, путает термины, считают эксперты.

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
    "Первая" леди

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд стала первой эстонкой, которая была включена в список ста самых могущественных женщин мира от Forbes.

  • Судейский молоток, фото из архива
    Спасение "утопающих"

    Адвокат Всероссийского азербайджанского конгресса подал в Президиум Верховного суда России новую жалобу по вопросу ликвидации организации.

  • Президент Армении Серж Саргсян
    Я русский бы выучил…

    Большой туристический поток из России стимулирует граждан Армении учить русский язык, считает президент Армении Серж Саргсян.

  • Граница между Кыргызстаном и Казахстаном
    На контроль!

    Казахстан будет вынужден усилить контроль на границе с Кыргызстаном, если Бишкек откажется от совместной работы, заявляют в Астане.

  • Пункт упрощенного пересечения границы Южной Осетии с Грузией
    Своя таможня

    Южная Осетия откроет собственный таможенный пункт на границе с Грузией – пока на пункте пропуска "Раздахан" несут службу только российские пограничники.

  • Хоккей. Чемпионат мира. Матч США - Латвия
    Кто так поет?

    Специальный консилиум, созванный в Латвийской академии наук, так и не пришел к единому мнению по вопросу правильного исполнения гимна.

  • Михаил Рылов, директор центра ядерной и радиационной безопасности, вице-президент Российского Зеленого Креста
    Он попутал!

    Литовский дипломат, заявивший в интервью Foreign Policy о "ядерной угрозе", исходящей со стороны БелАЭС, путает термины, считают эксперты.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля в Маниле
Красивые и смелые: пляжная фотосессия участниц "Мисс Земля"
Поисковая операция людей с перевернувшихся лодок в озере под Челябинском
Поисковая операция людей на озере под Челябинском
Гражданство РФ в упрощенном порядке
Кто и как может получить российский паспорт

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться